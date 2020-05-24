В Україні станом на 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19, з них 7108 одужали, 617 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 406 випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Загалом захворіли 1530 дітей та 4069 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 443 пацієнти, з них 1273 дитини та 3325 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6543 особи, з них 257 дітей та 744 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 889 (472 одужали);

Волинська обл. — 771 (182 одужали);

Дніпропетровська обл. — 869 (191 одужав);

Донецька обл. — 143 (57 одужали);

Житомирська обл. — 626 (284 одужали);

Закарпатська обл. — 1061 (265 одужали);

Запорізька обл. — 410 (226 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1277 (637 одужали);

м. Київ — 2623 (358 одужали);

Київська обл. — 1419 (291 одужали);

Кіровоградська обл. — 473 (358 одужали);

Луганська обл. — 43 (34 одужали);

Львівська обл. — 1333 (276 одужали);

Миколаївська обл. — 280 (117 одужали);

Одеська обл. — 827 (128 одужали);

Полтавська обл. — 266 (235 одужали);

Рівненська обл. — 1417 (561 одужав);

Сумська обл. — 166 (112 одужали);

Тернопільська обл. — 1115 (778 одужали);

Харківська обл. — 910 (208 одужали);

Херсонська обл. — 177 (139 одужали);

Хмельницька обл. — 346 (99 одужали);

Черкаська обл. — 388 (256 одужали);

Чернівецька обл. — 3028 (798 одужали);

Чернігівська обл. — 129 (46 одужали).

Усього в Україні досліджено 285 626 зразків методом ПЛР.