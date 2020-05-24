Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Загалом захворіли 1530 дітей та 4069 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 443 пацієнти, з них 1273 дитини та 3325 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6543 особи, з них 257 дітей та 744 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 889 (472 одужали);
- Волинська обл. — 771 (182 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 869 (191 одужав);
- Донецька обл. — 143 (57 одужали);
- Житомирська обл. — 626 (284 одужали);
- Закарпатська обл. — 1061 (265 одужали);
- Запорізька обл. — 410 (226 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1277 (637 одужали);
- м. Київ — 2623 (358 одужали);
- Київська обл. — 1419 (291 одужали);
- Кіровоградська обл. — 473 (358 одужали);
- Луганська обл. — 43 (34 одужали);
- Львівська обл. — 1333 (276 одужали);
- Миколаївська обл. — 280 (117 одужали);
- Одеська обл. — 827 (128 одужали);
- Полтавська обл. — 266 (235 одужали);
- Рівненська обл. — 1417 (561 одужав);
- Сумська обл. — 166 (112 одужали);
- Тернопільська обл. — 1115 (778 одужали);
- Харківська обл. — 910 (208 одужали);
- Херсонська обл. — 177 (139 одужали);
- Хмельницька обл. — 346 (99 одужали);
- Черкаська обл. — 388 (256 одужали);
- Чернівецька обл. — 3028 (798 одужали);
- Чернігівська обл. — 129 (46 одужали).
Усього в Україні досліджено 285 626 зразків методом ПЛР.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.