Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1106 осіб: з них 64 дитини та 78 медиків.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Рівненській області – 143, Києві – 129, Львівській області – 114, Одеській області – 97 та Івано-Франківській – 85.
За добу померли 19 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1590 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 611 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 35 497 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 63 тисячі 929 осіб: в тому числі 4529 дітей та 8274 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область — 2512 випадків; з них 46 летальних; 1926 пацієнтів одужали;
- Волинська область — 3503 випадки; 83 людини померли; 2502 одужали;
- Дніпропетровська область — 1317 випадків; з них 27 летальних; 1071 пацієнт одужав;
- Донецька область — 842 випадки; з них 11 летальних; 502 пацієнти одужали;
- Житомирська область — 1691 випадок; 35 людей померли, 1355 одужали;
- Закарпатська область — 4774 випадки; 170 людей померли, 1835 одужали;
- Запорізька область — 725 випадків; з них 21 летальний; 576 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область — 3937 випадків; 132 особи померли, 1443 одужали;
- Кіровоградська область — 690 випадків; з них 33 летальних; 626 пацієнтів одужали;
- Київ — 7525 випадків; 129 осіб померли, 2748 одужали;
- Київська область — 3461 випадок; 59 людей померли, 2561 одужали;
- Львівська область — 8702 випадки; 227 людей померли, 1919 одужали;
- Луганська область — 119 випадків; з них 1 летальний; 87 пацієнти одужали;
- Миколаївська область — 539 випадків; з них 12 летальних; 429 пацієнтів одужали;
- Одеська область — 2846 випадків; з них 42 летальні; 1228 пацієнтів одужали;
- Полтавська область — 388 випадків; 14 осіб померли, 319 одужали;
- Рівненська область — 5542 випадки; 91 людина померла, 4335 одужали;
- Сумська область — 411 випадків; з них 7 летальних; 329 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область — 2672 випадки; 39 людей померли, 1697 одужали;
- Харківська область — 3342 випадки; 121 людина померла, 1880 одужали;
- Херсонська область — 219 випадків; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав;
- Хмельницька область — 1037 випадків; з них 23 летальних; 878 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область — 5548 випадків; 211 людей померли, 3959 одужали;
- Черкаська область — 897 випадків; 36 людей померли, 653 одужали;
- Чернігівська область — 690 випадків; з них 17 летальних; 438 пацієнтів одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 25 липня становить 26 842. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (261,1) Закарпатській (220,9) областях та в м. Київ (156,6).
Летальність по країні становить 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях.
За добу досліджено 14 076 зразків методом ПЛР. Усього проведено 951 082 ПЛР-дослідження.
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