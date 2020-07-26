Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській (265) Закарпатській (223,8) областях і в Києві (159,8).
На стаціонарному лікуванні перебуває 3812 осіб, з них 80 підключено до апаратів ШВЛ. Всього госпіталізації потребували 16 760 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 488 пацієнтів.
Летальність по країні становить 2,5%. Найвищий показник зафіксований в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%) і Чернівецькій (3,8%) областях.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2549 випадків;
- Волинська область — 3560 випадків;
- Дніпропетровська область — 1329 випадків;
- Донецька область — 850 випадків;
- Житомирська область — 1709 випадків;
- Закарпатська область — 4841 випадок;
- Запорізька область — 734 випадки;
- Івано-Франківська область — 4025 випадків;
- Кіровоградська область — 693 випадки;
- м. Київ — 7620 випадків;
- Київська область — 3503 випадки;
- Львівська область — 8832 випадки;
- Луганська область — 120 випадків;
- Миколаївська область — 546 випадків;
- Одеська область — 2907 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Рівненська область — 5623 випадки;
- Сумська область — 430 випадків;
- Тернопільська область — 2725 випадків;
- Харківська область — 3381 випадок;
- Херсонська область — 219 випадків;
- Хмельницька область — 1059 випадків;
- Чернівецька область — 5592 випадки;
- Черкаська область — 897 випадків;
- Чернігівська область — 711 випадків.
Захворювання було підтверджено у 4596 дітей і 8337 медиків, з них 6029 медпрацівників одужали.
За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Всього проведено 963 641 ПЛР-дослідження.
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