Станом на 26 липня в Україні підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них 35 807 одужали, 1 605 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 920 випадків.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській (265) Закарпатській (223,8) областях і в Києві (159,8).

На стаціонарному лікуванні перебуває 3812 осіб, з них 80 підключено до апаратів ШВЛ. Всього госпіталізації потребували 16 760 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 488 пацієнтів.

Летальність по країні становить 2,5%. Найвищий показник зафіксований в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%) і Чернівецькій (3,8%) областях.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2549 випадків;

Волинська область — 3560 випадків;

Дніпропетровська область — 1329 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1709 випадків;

Закарпатська область — 4841 випадок;

Запорізька область — 734 випадки;

Івано-Франківська область — 4025 випадків;

Кіровоградська область — 693 випадки;

м. Київ — 7620 випадків;

Київська область — 3503 випадки;

Львівська область — 8832 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 546 випадків;

Одеська область — 2907 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5623 випадки;

Сумська область — 430 випадків;

Тернопільська область — 2725 випадків;

Харківська область — 3381 випадок;

Херсонська область — 219 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5592 випадки;

Черкаська область — 897 випадків;

Чернігівська область — 711 випадків.

Захворювання було підтверджено у 4596 дітей і 8337 медиків, з них 6029 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Всього проведено 963 641 ПЛР-дослідження.