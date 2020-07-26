Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській (265) Закарпатській (223,8) областях і в Києві (159,8).

На стаціонарному лікуванні перебуває 3812 осіб, з них 80 підключено до апаратів ШВЛ. Всього госпіталізації потребували 16 760 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 488 пацієнтів.

Летальність по країні становить 2,5%. Найвищий показник зафіксований в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%) і Чернівецькій (3,8%) областях.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2549 випадків;
  • Волинська область — 3560 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1329 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1709 випадків;
  • Закарпатська область — 4841 випадок;
  • Запорізька область — 734 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4025 випадків;
  • Кіровоградська область — 693 випадки;
  • м. Київ — 7620 випадків;
  • Київська область — 3503 випадки;
  • Львівська область — 8832 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 546 випадків;
  • Одеська область — 2907 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5623 випадки;
  • Сумська область — 430 випадків;
  • Тернопільська область — 2725 випадків;
  • Харківська область — 3381 випадок;
  • Херсонська область — 219 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5592 випадки;
  • Черкаська область — 897 випадків;
  • Чернігівська область — 711 випадків.

Захворювання було підтверджено у 4596 дітей і 8337 медиків, з них 6029 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Всього проведено 963 641 ПЛР-дослідження.