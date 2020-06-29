Про це йдеться у сообщении Центра общественного здоровья Украины.
Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 649 150, методом ІФА – 198 323.
Кількість активних хворих станом на 28.06 становить 23 454 людини.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано в Чернівецькій (296,7), Львівській (175,5) та Рівненській (157,7) областях.
Зараз госпіталізовані 4559 осіб, з них 83 людини підключені до апарату ШВЛ. Всього в госпіталізації потребували 11 644 особи, підключені до апарату ШВЛ – 393 пацієнта.
Занедужало 3 175 дітей і 6 665 медиків, з них 4 015 медпрацівників одужали.
31 984 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька область – 1846 (1179 одужали)
- Волинська область – 2312 (693 одужали)
- Дніпропетровська область – 1087 (913 одужали)
- Донецька область – 481 (163 одужали)
- Житомирська область – 1404 (746 одужали)
- Закарпатська область – 2792 (943 одужали)
- Запорізька область – 570 (418 одужали)
- Івано-Франківська область – 2350 (1096 видужав)
- Київ – 4980 (1552 одужали)
- Київська область – 2546 (1318 одужали)
- Кіровоградська область – 646 (535 одужали)
- Луганська область – 80 (58 одужали)
- Львівська область – 5292 (741 видужав)
- Миколаївська область – 442 (281 видужав)
- Одеська область – 1632 (736 одужали)
- Полтавська область – 312 (268 одужали)
- Рівненська область – 3638 (1752 одужали)
- Сумська область – 296 (219 одужали)
- Тернопільська область – 1913 (1139 одужали)
- Харківська область – 2098 (1070 одужали)
- Херсонська область – 191 (176 одужали)
- Хмельницька область – 798 (543 одужали)
- Черкаська область – 642 (454 одужали)
- Чернівецька область – 4745 (1889 одужали)
- Чернігівська область – 535 (145 одужали).