Про це йдеться у сообщении Центра общественного здоровья Украины.

Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 649 150, методом ІФА – 198 323.

Кількість активних хворих станом на 28.06 становить 23 454 людини.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано в Чернівецькій (296,7), Львівській (175,5) та Рівненській (157,7) областях.

Зараз госпіталізовані 4559 осіб, з них 83 людини підключені до апарату ШВЛ. Всього в госпіталізації потребували 11 644 особи, підключені до апарату ШВЛ – 393 пацієнта.

Занедужало 3 175 дітей і 6 665 медиків, з них 4 015 медпрацівників одужали.

31 984 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька область – 1846 (1179 одужали)
  • Волинська область – 2312 (693 одужали)
  • Дніпропетровська область – 1087 (913 одужали)
  • Донецька область – 481 (163 одужали)
  • Житомирська область – 1404 (746 одужали)
  • Закарпатська область – 2792 (943 одужали)
  • Запорізька область – 570 (418 одужали)
  • Івано-Франківська область – 2350 (1096 видужав)
  • Київ – 4980 (1552 одужали)
  • Київська область – 2546 (1318 одужали)
  • Кіровоградська область – 646 (535 одужали)
  • Луганська область – 80 (58 одужали)
  • Львівська область – 5292 (741 видужав)
  • Миколаївська область – 442 (281 видужав)
  • Одеська область – 1632 (736 одужали)
  • Полтавська область – 312 (268 одужали)
  • Рівненська область – 3638 (1752 одужали)
  • Сумська область – 296 (219 одужали)
  • Тернопільська область – 1913 (1139 одужали)
  • Харківська область – 2098 (1070 одужали)
  • Херсонська область – 191 (176 одужали)
  • Хмельницька область – 798 (543 одужали)
  • Черкаська область – 642 (454 одужали)
  • Чернівецька область – 4745 (1889 одужали)
  • Чернігівська область – 535 (145 одужали).