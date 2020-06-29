В Україні за станом на 29 червня підтверджено 43 628 випадків COVID-19, з них 19 027 одужали, 1147 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 646 випадків.

Про це йдеться у сообщении Центра общественного здоровья Украины.

Всього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 649 150, методом ІФА – 198 323.

Кількість активних хворих станом на 28.06 становить 23 454 людини.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано в Чернівецькій (296,7), Львівській (175,5) та Рівненській (157,7) областях.

Зараз госпіталізовані 4559 осіб, з них 83 людини підключені до апарату ШВЛ. Всього в госпіталізації потребували 11 644 особи, підключені до апарату ШВЛ – 393 пацієнта.

Занедужало 3 175 дітей і 6 665 медиків, з них 4 015 медпрацівників одужали.

31 984 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено: