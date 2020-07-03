Covid-19 Україна

оновлено 03.07.2020 о 15:02

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Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 3 липня

В Україні станом на 3 липня підтверджено 46 763 випадки COVID-19, з них 20 558 одужали, 1212 померли.

П’ятниця, 3 липня 2020, 15:08

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 876 людей: з них 74 дитини та 46 медиків.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 153, Києві – 105 , Рівненській області – 73 , Закарпатській області -80 , Волинській області – 63.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька область – 1915 випадків зараження, 30 з яких летальні; 1266 осіб одужали;
  • Волинська область – 2571 випадок коронавірусу; 63 людини померли, 783 одужали;
  • Дніпропетровська область – 1 103 випадки COVID-19; 23 людини померли, 935 одужали;
  • Донецька область – 599 випадків, 9 з яких летальні; 170 пацієнтів одужали;
  • Житомирська область – 1435 випадків, 30 з яких летальні; 897 пацієнтів одужали;
  • Закарпатська область – 3126 випадків зараження; 102 людини померли, 987 одужали;
  • Запорізька область – 579 випадків, 17 з яких летальні; 442 пацієнта одужали;
  • Івано-Франківська область 2544 випадків; 103 особи померли, 1108 одужали;
  • місто Київ – 5347 випадків коронавірусу; 112 осіб померли, 1733 одужали;
  • Київська область – 2702 випадки; 51 особа померла, 1403 одужали;
  • Кіровоградська область – 653 випадки, 31 з яких летальний, 553 пацієнти одужали;
  • Львівська область – 5883 випадки зараження; 157 людей померли, 873 одужали;
  • Луганська область – 84 випадки COVID-19; 60 пацієнтів одужали;
  • Миколаївська область – 450 випадків зараження, 10 з них летальні; 288 пацієнтів одужали;
  • Одеська область – 1792 випадки, з яких 24 летальні; 787 пацієнтів одужали;
  • Полтавська область – 322 випадки коронавірусу; 13 людей померли, 274 одужали;
  • Рівненська область – 3950 випадків; 74 осіб померли, 1929 одужали;
  • Сумська область – 304 випадки, з них 5 летальні; 240 осіб одужали;
  • Тернопільська область – 1990 випадків захворювання; 29 людей померли, 1214 одужали;
  • Харківська область – 2255 випадків, з них 87 летальні; 1167 пацієнтів одужали;
  • Херсонська область – 195 випадків COVID-19; 3 людини померли, 179 одужали;
  • Хмельницька область – 822 випадки захворювання, з них 19 летальні; 572 пацієнти одужали;
  • Черкаська область – 653 випадки; 26 людей померли, 505 одужали;
  • Чернівецька область – 4935 випадків COVID-19; 183 осіб померли, 2048 одужали;
  • Чернігівська область – 554 випадки, з яких 11 летальних; 145 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 03.07 становить 24 993 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (300), Львівській (193,3) та Рівненській (168,9) областях.

Наразі госпіталізовано 4390 осіб, з них 105 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 463 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 403 пацієнти.

Захворювання підтверджено у 3382 дітей та 6874 медиків, з них 4243 медпрацівники одужали.

34 300 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.

 

Теги: Коронавірус, Україна, области, статистика

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