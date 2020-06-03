За минулу добу нові випадки коронавірусу COVID-19 були виявлені у всіх областях України.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО) станом на 3 червня.

Так, за добу захворіли 483 людини: з них 44 дитини та 103 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області (96), Рівненській області (50) і Києві (62).

За добу померли ще 8 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 735 осіб (серед них 37 медиків). Водночас одужали ще 362 пацієнта. Загалом з початку спалаху подолали коронавірус 10 тис. 440 осіб (в тому числі 2500 медпрацівників і 718 дітей).

За весь час епідемії в Україні захворіли 24 тис. 823 людини: в тому числі 1791 дитина і 4785 медиків.

Всього потребували госпіталізації 7596 осіб, з них 295 дітей і 902 медики.

До апаратів штучної вентиляції легенів за час спалаху були підключені 292 людини, в тому числі одна дитина і 26 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 381 тис. 552 зразка методом ПЛР і 21 тис. 931 зразок – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1050 випадків зараження; з них 16 летальних; 657 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 959 випадків коронавірусу; 27 людей померли, 278 одужали;

• Дніпропетровська область – 950 випадків COVID-19; з них 21 летальний; 267 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 166 випадків; з них 5 летальних; 97 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 780 випадків; 14 людей померли, 472 одужали;

• Закарпатська область – 1236 випадків COVID-19; 28 осіб померли, 434 одужали;

• Запорізька область – 463 випадки зараження; з них 13 летальних; 258 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1465 випадків; 83 людини померли, 862 одужали;

• місто Київ – 3133 випадки COVID-19; 69 осіб померли, 756 одужали;

• Київська область – 1652 випадки захворювання; 36 осіб померли, 418 одужали;

• Кіровоградська область – 523 випадки зараження; з них 26 летальних; 403 пацієнти одужали;

• Луганська область – 49 випадків COVID-19; 40 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 1830 випадків коронавірусу; 59 осіб померли, 457 одужали;

• Миколаївська область – 295 випадків; з них 7 летальних; 182 пацієнти одужали;

• Одеська область – 913 випадків COVID-19; з них 17 летальних; 231 пацієнт одужав;

• Полтавська область – 272 випадки захворювання; 13 осіб померли, 253 одужали;

• Рівненська область – 1873 випадки зараження; 40 осіб померли, 993 одужали;

• Сумська область – 174 випадки; з них 4 летальних; 147 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1200 випадків COVID-19; 26 осіб померли, 948 одужали;

• Харківська область – 1131 випадок COVID-19; 48 осіб померли, 467 одужали;

• Херсонська область – 179 випадків; з них 3 летальних; 161 пацієнт одужав;

• Хмельницька область – 469 випадків; 11 осіб померли, 259 одужали;

• Черкаська область – 416 випадків зараження; з них 16 летальних; 320 пацієнтів одужали;

• Чернівецька область – 3442 випадки захворювання; 147 осіб померли, 1017 одужали;

• Чернігівська область – 203 випадки COVID-19; з них 6 летальних; 63 пацієнти одужали.

Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 59,3 на 100 тис. населення.

Показник летальності – 3 % (для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5 %).

Приріст підтверджених хворих за добу в порівнянні з попереднім днем склав +3,5 %.