Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1109 людей, з них: 63 дитини та 56 медпрацівників.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 143, Закарпатській області – 97 і Рівненській області – 74.
Нових випадків COVID-19 за добу не виявили в Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській та Луганській областях.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька обл. — 1864 (1179 одужали);
- Волинська обл. — 2368 (694 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);
- Донецька обл. — 481 (163 одужали);
- Житомирська обл. — 1404 (746 одужали);
- Закарпатська обл. — 2889 (943 одужали);
- Запорізька обл. — 572 (418 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 2395 (1098 одужали);
- м. Київ — 5037 (1563 одужали);
- Київська обл. — 2546 (1332 одужали);
- Кіровоградська обл. — 646 (536 одужали);
- Луганська обл. — 80 (58 одужали);
- Львівська обл. — 5435 (747 одужали);
- Миколаївська обл. — 444 (281 одужав);
- Одеська обл. — 1698 (736 одужали);
- Полтавська обл. — 314 (268 одужали);
- Рівненська обл. — 3712 (1769 одужали);
- Сумська обл. — 297 (222 одужали);
- Тернопільська обл. — 1919 (1140 одужали);
- Харківська обл. — 2134 (1086 одужали);
- Херсонська обл. — 191 (176 одужали);
- Хмельницька обл. — 803 (544 одужали);
- Черкаська обл. — 642 (458 одужали);
- Чернівецька обл. — 4801 (1900 одужали);
- Чернігівська обл. — 536 (145 одужали).
Кількість активних хворих станом на 30.06 складає 24 060 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (301,6), Львівській (180,9) та Рівненській (162,5) областях.
Наразі госпіталізовано 4724 особи, з них 92 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 11 836 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 393 пацієнти.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 656 122, методом ІФА — 202 618.
- В Україні тільки 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.