Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1109 людей, з них: 63 дитини та 56 медпрацівників.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 143, Закарпатській області – 97 і Рівненській області – 74.

Нових випадків COVID-19 за добу не виявили в Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській та Луганській областях.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька обл. — 1864 (1179 одужали);
  • Волинська обл. — 2368 (694 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);
  • Донецька обл. — 481 (163 одужали);
  • Житомирська обл. — 1404 (746 одужали);
  • Закарпатська обл. — 2889 (943 одужали);
  • Запорізька обл. — 572 (418 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2395 (1098 одужали);
  • м. Київ — 5037 (1563 одужали);
  • Київська обл. — 2546 (1332 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 646 (536 одужали);
  • Луганська обл. — 80 (58 одужали);
  • Львівська обл. — 5435 (747 одужали);
  • Миколаївська обл. — 444 (281 одужав);
  • Одеська обл. — 1698 (736 одужали);
  • Полтавська обл. — 314 (268 одужали);
  • Рівненська обл. — 3712 (1769 одужали);
  • Сумська обл. — 297 (222 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1919 (1140 одужали);
  • Харківська обл. — 2134 (1086 одужали);
  • Херсонська обл. — 191 (176 одужали);
  • Хмельницька обл. — 803 (544 одужали);
  • Черкаська обл. — 642 (458 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4801 (1900 одужали);
  • Чернігівська обл. — 536 (145 одужали).

Кількість активних хворих станом на 30.06 складає 24 060 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (301,6), Львівській (180,9) та Рівненській (162,5) областях.

Наразі госпіталізовано 4724 особи, з них 92 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 11 836 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 393 пацієнти.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 656 122, методом ІФА — 202 618.