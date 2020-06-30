В Україні станом на 30 червня підтверджено 44 334 випадки COVID-19, з них 19 115 одужали, 1159 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1109 людей, з них: 63 дитини та 56 медпрацівників.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 143, Закарпатській області – 97 і Рівненській області – 74.

Нових випадків COVID-19 за добу не виявили в Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській та Луганській областях.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька обл. — 1864 (1179 одужали);

Волинська обл. — 2368 (694 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);

Донецька обл. — 481 (163 одужали);

Житомирська обл. — 1404 (746 одужали);

Закарпатська обл. — 2889 (943 одужали);

Запорізька обл. — 572 (418 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2395 (1098 одужали);

м. Київ — 5037 (1563 одужали);

Київська обл. — 2546 (1332 одужали);

Кіровоградська обл. — 646 (536 одужали);

Луганська обл. — 80 (58 одужали);

Львівська обл. — 5435 (747 одужали);

Миколаївська обл. — 444 (281 одужав);

Одеська обл. — 1698 (736 одужали);

Полтавська обл. — 314 (268 одужали);

Рівненська обл. — 3712 (1769 одужали);

Сумська обл. — 297 (222 одужали);

Тернопільська обл. — 1919 (1140 одужали);

Харківська обл. — 2134 (1086 одужали);

Херсонська обл. — 191 (176 одужали);

Хмельницька обл. — 803 (544 одужали);

Черкаська обл. — 642 (458 одужали);

Чернівецька обл. — 4801 (1900 одужали);

Чернігівська обл. — 536 (145 одужали).

Кількість активних хворих станом на 30.06 складає 24 060 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (301,6), Львівській (180,9) та Рівненській (162,5) областях.

Наразі госпіталізовано 4724 особи, з них 92 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 11 836 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 393 пацієнти.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 656 122, методом ІФА — 202 618.