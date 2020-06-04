Станом на 4 червня кількість випадків коронавірусу COVID-19 в Україні перевищила 25 тисяч. При цьому за останню добу було встановлено антирекорд за кількістю нових хворих.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО) станом на 3 червня.

Так, за добу захворіли 588 осіб: з них 38 дітей та 103 медики. Це найвищий добовий показник заражень з початку спалаху в Україні.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області (85), Житомирській області (53) і в Києві (77).

При цьому жодного випадку зараження за добу не зафіксовано: в Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях.

За добу померли ще 12 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 747 осіб (в тому числі 38 медиків). При цьому за добу одужали 602 пацієнта (це рекордна кількість). З початку спалаху подолали коронавірус 11 тис. 42 пацієнта: в тому числі 2634 медпрацівника і 784 дитини.

За весь час епідемії в Україні захворіли 25 тис. 411 осіб (з них 1829 дітей і 4888 медиків).

Всього потребували госпіталізації 7737 осіб, з них 297 дітей і 923 медики.

До апаратів штучної вентиляції легенів за час спалаху були підключені 297 осіб, в тому числі одна дитина і 28 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 392 тис. 316 зразків методом ПЛР і 29 тис. 533 зразка – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України така:

• Вінницька область – 1077 випадків зараження; з них 16 летальних; 677 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 986 випадків коронавірусу; 29 осіб померли, 294 одужали;

• Дніпропетровська область – 957 випадків; з них 21 летальний; 349 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 174 випадки COVID-19; з них 5 летальних; 109 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 833 випадки зараження; 14 людей померли, 474 одужали;

• Закарпатська область – 1257 випадків коронавірусу; 28 осіб померли, 524 одужали;

• Запорізька область – 469 випадків COVID-19; з них 14 летальних; 269 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1491 випадок COVID-19; 84 людини померли, 887 одужали;

• місто Київ – 3210 випадків; з них 69 летальних; 849 пацієнтів одужали;

• Київська область – 1673 випадки COVID-19; 37 осіб померли, 472 одужали;

• Кіровоградська область – 526 випадків захворювання; 26 осіб померли, 409 одужали;

• Луганська область – 51 випадок COVID-19; 41 пацієнт одужав;

• Львівська область – 1915 випадків; 62 людини померли, 490 одужали;

• Миколаївська область – 295 випадків зараження; з них 7 летальних; 182 пацієнти одужали;

• Одеська область – 933 випадки коронавірусу; 18 осіб померли, 290 одужали;

• Полтавська область – 272 випадки COVID-19; з них 13 летальних; 253 пацієнти одужали;

• Рівненська область – 1905 випадків зараження; 40 осіб померли, 1019 одужали;

• Сумська область – 177 випадків; з них 4 летальних; 147 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1220 випадків COVID-19; 26 осіб померли, 958 одужали;

• Харківська область – 1166 випадків; з них 49 летальних; 471 пацієнт одужав;

• Херсонська область – 179 випадків; з них 3 летальних; 161 людина одужала;

• Хмельницька область – 497 випадків COVID-19; 11 осіб померли, 276 одужали;

• Черкаська область – 429 випадків захворювання; 16 осіб померли, 327 одужали;

• Чернівецька область – 3481 випадок COVID-19; 148 осіб померли, 1051 одужала;

• Чернігівська область – 238 випадків; з них 7 летальних; 63 пацієнти одужали.