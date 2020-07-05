Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 823 людини: з них 53 дитини і 53 медики.
Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській (138), Закарпатській (107), Донецькій областях (81) та у місті Києві (78).
Жодного випадку захворювання на COVID-19 не виявлено у Луганській та Херсонській областях.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька обл. — 1951 (1315 одужали);
- Волинська обл. — 2705 (801 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1115 (975 одужали);
- Донецька обл. — 680 (173 одужали);
- Житомирська обл. — 1461 (950 одужали);
- Закарпатська обл. — 3321 (1001 одужали);
- Запорізька обл. — 597 (444 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 2655 (1144 одужали);
- м. Київ — 5543 (1800 одужали);
- Київська обл. — 2774 (1510 одужали);
- Кіровоградська обл. — 658 (560 одужали);
- Луганська обл. — 84 (64 одужали);
- Львівська обл. — 6197 (890 одужали);
- Миколаївська обл. — 458 (309 одужали);
- Одеська обл. — 1865 (822 одужали);
- Полтавська обл. — 324 (274 одужали);
- Рівненська обл. — 4108 (2050 одужали);
- Сумська обл. — 317 (248 одужали);
- Тернопільська обл. — 2069 (1252 одужали);
- Харківська обл. — 2348 (1198 одужали);
- Херсонська обл. — 196 (182 одужали);
- Хмельницька обл. — 839 (593 одужали);
- Черкаська обл. — 661 (517 одужали);
- Чернівецька обл. — 5002 (2159 одужали);
- Чернігівська обл. — 572 (145 одужали).
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 05.07 складає 25 875 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (294,7), Львівській (204,9) та Волинській (178) областях.
Наразі госпіталізовано 4073 особи, з них 105 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 874 особи, підключення до апарату ШВЛ — 411 пацієнтів.
Захворювання було підтверджено у 3509 дітей та 6990 медиків, з них 4356 медпрацівників одужали.
35 626 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
За добу досліджено 11 825 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 715 770 зразків та ІФА 265 991 зразок.
- У Міністерстві охорони здоров’я України занепокоєні зростанням захворювання COVID-19 за останній місяць.