Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за добу підтверджено 366 нових випадків коронавірусу: зокрема, захворіли 26 дітей і 92 медики.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Чернівецькій області (61), в Одеській області (42) і в Києві (48).
Як повідомив сьогодні на нараді в Офісі президента прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у нашій країні станом на 5 травня зафіксовано рекордно низький відсоток людей, хворих на СOVID-19, щодо загальної кількості активних хворих – 3,5 %.
Також зафіксовано рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали, до нових хворих: за добу стали здоровими 256 осіб, а зараження виявили у 366.
Протягом доби померли ще 13 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 303 до 316 (з них 18 медпрацівників). Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86 %).
У цілому захворювання подолали вже 1875 пацієнтів, з них 424 медпрацівники (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).
За весь час епідемії в Україні захворіли 12 тисяч 697 осіб: з них 881 дитина і 2479 медиків.
В Україні вже досліджено на коронавірус 139 тис. 759 зразків (5307 досліджень за останню добу).
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 454 випадки зараження; з них 5 летальні; 216 осіб одужали;
• Волинська область – 343 випадки СOVID-19; 7 людей померли, 88 одужали;
• Дніпропетровська область – 478 випадків захворювання; 4 з них летальні; 70 пацієнтів одужали;
• Донецька область – 83 випадки, 3 з них летальні; 13 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 448 випадків СOVID-19; 10 осіб померли, 31 одужала;
• Закарпатська область – 546 випадків захворювання; 12 осіб померли, 65 одужали;
• Запорізька область – 287 випадків, 5 з них летальні; 86 пацієнтів одужали;
• Івано-Франківська область – 1015 випадків зараження; 57 осіб померли, 91 одужала;
• місто Київ – 1583 випадки СOVID-19; 28 осіб померли, 91 одужала;
• Київська область – 866 випадків зараження; 17 осіб померли, 85 одужали;
• Кіровоградська область – 401 випадок коронавірусу, з них 19 летальні; 154 пацієнта одужали;
• Львівська область – 514 випадків зараження; 16 осіб померли, 106 одужали;
• Луганська область – 38 випадків, з них 7 пацієнтів одужали;
• Миколаївська область – 163 випадки; 4 людини померли, 18 одужали;
• Одеська область – 469 випадків СOVID-19; з них 3 летальні; 18 пацієнтів одужали;
• Полтавська область – 231 випадок зараження; 8 людей померли, 36 одужали;
• Рівненська область – 779 випадків СOVID-19; 12 осіб померли, 91 одужала;
• Сумська область – 112 випадків СOVID-19; з них 4 летальні; 63 пацієнта одужали;
• Тернопільська область – 923 випадки коронавірусу; 15 осіб померли, 172 одужали;
• Харківська область – 377 випадків захворювання; 10 осіб померли, 36 одужали;
• Херсонська область – 142 випадки СOVID-19; з них 2 летальні; 57 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 119 випадків захворювання; з них 6 летальні; 28 пацієнтів одужали;
• Черкаська область – 314 випадків СOVID-19; 9 людей померли; 69 одужали;
• Чернівецька область – 1948 випадків зараження; 55 осіб померли, 175 одужали;
• Чернігівська область – 64 випадки СOVID-19; 5 людей померли, 9 одужали.
На амбулаторному лікуванні перебувають 8935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2061 медпрацівник.
Загалом потребували ушпиталення 3762 людини, з них 157 дітей і 418 медиків. До апарату штучної вентиляції легенів були підключені 167 осіб, в тому числі одна дитина і 14 медиків.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.