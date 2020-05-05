В Україні станом на 5 травня вперше за останні два тижні зменшилася кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу підтверджено 366 нових випадків коронавірусу: зокрема, захворіли 26 дітей і 92 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Чернівецькій області (61), в Одеській області (42) і в Києві (48).

Як повідомив сьогодні на нараді в Офісі президента прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у нашій країні станом на 5 травня зафіксовано рекордно низький відсоток людей, хворих на СOVID-19, щодо загальної кількості активних хворих – 3,5 %.

Також зафіксовано рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали, до нових хворих: за добу стали здоровими 256 осіб, а зараження виявили у 366.

Протягом доби померли ще 13 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 303 до 316 (з них 18 медпрацівників). Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86 %). У цілому захворювання подолали вже 1875 пацієнтів, з них 424 медпрацівники (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час епідемії в Україні захворіли 12 тисяч 697 осіб: з них 881 дитина і 2479 медиків.

В Україні вже досліджено на коронавірус 139 тис. 759 зразків (5307 досліджень за останню добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 454 випадки зараження; з них 5 летальні; 216 осіб одужали;

• Волинська область – 343 випадки СOVID-19; 7 людей померли, 88 одужали;

• Дніпропетровська область – 478 випадків захворювання; 4 з них летальні; 70 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 83 випадки, 3 з них летальні; 13 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 448 випадків СOVID-19; 10 осіб померли, 31 одужала;

• Закарпатська область – 546 випадків захворювання; 12 осіб померли, 65 одужали;

• Запорізька область – 287 випадків, 5 з них летальні; 86 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1015 випадків зараження; 57 осіб померли, 91 одужала;

• місто Київ – 1583 випадки СOVID-19; 28 осіб померли, 91 одужала;

• Київська область – 866 випадків зараження; 17 осіб померли, 85 одужали;

• Кіровоградська область – 401 випадок коронавірусу, з них 19 летальні; 154 пацієнта одужали;

• Львівська область – 514 випадків зараження; 16 осіб померли, 106 одужали;

• Луганська область – 38 випадків, з них 7 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 163 випадки; 4 людини померли, 18 одужали;

• Одеська область – 469 випадків СOVID-19; з них 3 летальні; 18 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 231 випадок зараження; 8 людей померли, 36 одужали;

• Рівненська область – 779 випадків СOVID-19; 12 осіб померли, 91 одужала;

• Сумська область – 112 випадків СOVID-19; з них 4 летальні; 63 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 923 випадки коронавірусу; 15 осіб померли, 172 одужали;

• Харківська область – 377 випадків захворювання; 10 осіб померли, 36 одужали;

• Херсонська область – 142 випадки СOVID-19; з них 2 летальні; 57 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 119 випадків захворювання; з них 6 летальні; 28 пацієнтів одужали;

• Черкаська область – 314 випадків СOVID-19; 9 людей померли; 69 одужали;

• Чернівецька область – 1948 випадків зараження; 55 осіб померли, 175 одужали;

• Чернігівська область – 64 випадки СOVID-19; 5 людей померли, 9 одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 8935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2061 медпрацівник.

Загалом потребували ушпиталення 3762 людини, з них 157 дітей і 418 медиків. До апарату штучної вентиляції легенів були підключені 167 осіб, в тому числі одна дитина і 14 медиків.