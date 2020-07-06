Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільша кількість хворих на 100 тисяч чоловік населення зафіксована в Чернівецькій (289,8), Львівській (206) та Закарпатській (180,5) областях.

За останню добу було взято 6 696 аналізів методом ПЛР.

Ситуація по областям України наступна:

  • Вінницька обл. – 1967 (1334 одужали)
  • Волинська обл. – 2752 (847 одужали)
  • Дніпропетровська область. – 1115 (977 одужали)
  • Донецька обл. – 681 (173 одужали)
  • Житомирська обл. – 1468 (950 одужали)
  • Закарпатська обл. – 3375 (1001 одужали)
  • Запорізька обл. – 597 (444 одужали)
  • Івано-Франківська обл. – 2700 (1173 одужали)
  • м. Київ – 5602 (1809 одужали)
  • Київська обл. – 2789 (1512 одужали)
  • Кіровоградська обл. – 659 (561 одужали)
  • Луганська обл. – 84 (64 одужали)
  • Львівська обл. – 6301 (965 одужали)
  • Миколаївська обл. – 461 (310 одужали)
  • Одеська обл. – 1883 (827 одужали)
  • Полтавська обл. – 324 (274 одужали)
  • Рівненська обл. – 4190 (2079 одужали)
  • Сумська обл. – 321 (248 одужали)
  • Тернопільська обл. – 2101 (1275 одужали)
  • Харківська обл. – 2371 (1224 одужали)
  • Херсонська обл. – 196 (182 одужали)
  • Хмельницька обл. – 842 (594 одужали)
  • Черкаська обл. – 670 (517 одужали)
  • Чернівецька обл. – 5018 (2218 одужали)
  • Чернігівська обл. – 576 (145 одужали).

Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

  • Раніше повідомлялося, що за станом на 5 липня Київ і 8 областей не відповідають критеріям, необхідних для переходу до наступного етапу ослаблення карантинних заходів.
  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.