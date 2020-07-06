Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України.
Найбільша кількість хворих на 100 тисяч чоловік населення зафіксована в Чернівецькій (289,8), Львівській (206) та Закарпатській (180,5) областях.
За останню добу було взято 6 696 аналізів методом ПЛР.
Ситуація по областям України наступна:
- Вінницька обл. – 1967 (1334 одужали)
- Волинська обл. – 2752 (847 одужали)
- Дніпропетровська область. – 1115 (977 одужали)
- Донецька обл. – 681 (173 одужали)
- Житомирська обл. – 1468 (950 одужали)
- Закарпатська обл. – 3375 (1001 одужали)
- Запорізька обл. – 597 (444 одужали)
- Івано-Франківська обл. – 2700 (1173 одужали)
- м. Київ – 5602 (1809 одужали)
- Київська обл. – 2789 (1512 одужали)
- Кіровоградська обл. – 659 (561 одужали)
- Луганська обл. – 84 (64 одужали)
- Львівська обл. – 6301 (965 одужали)
- Миколаївська обл. – 461 (310 одужали)
- Одеська обл. – 1883 (827 одужали)
- Полтавська обл. – 324 (274 одужали)
- Рівненська обл. – 4190 (2079 одужали)
- Сумська обл. – 321 (248 одужали)
- Тернопільська обл. – 2101 (1275 одужали)
- Харківська обл. – 2371 (1224 одужали)
- Херсонська обл. – 196 (182 одужали)
- Хмельницька обл. – 842 (594 одужали)
- Черкаська обл. – 670 (517 одужали)
- Чернівецька обл. – 5018 (2218 одужали)
- Чернігівська обл. – 576 (145 одужали).
Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що за станом на 5 липня Київ і 8 областей не відповідають критеріям, необхідних для переходу до наступного етапу ослаблення карантинних заходів.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.