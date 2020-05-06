В Україні за минулу добу зафіксовано майже 500 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу підтверджено 487 нових випадків: зокрема, захворіли 24 дитини і 72 медпрацівника.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Дніпропетровській (90), Львівській (39), Чернівецькій (37) областях та Києві (68).

Протягом доби померли ще 11 осіб. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, більшість із них “мали супутні захворювання і входили в групу ризику”. Кількість летальних випадків зросла з 316 до 327 (з них 18 медпрацівників). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).

Водночас одужали ще 118 осіб. Загалом 2097 пацієнтів уже одужали, з них 490 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час епідемії в Україні захворіли 13 тисяч 184 людини: з них 2551 медик.

В Україні вже досліджено на коронавірус 144 тис. 283 зразка методом ПЛР (6303 дослідження за минулу добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 472 випадки зараження; 5 людей померли, 219 одужали;

• Волинська область – 359 випадків COVID-19; 9 людей померли, 96 одужали;

• Дніпропетровська область – 568 випадків захворювання; з них 4 летальні; 72 пацієнта одужали;

• Донецька область – 85 випадків, з них 3 летальні; 14 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 456 випадків захворювання; 11 осіб померли, 37 одужали;

• Закарпатська область – 572 випадки COVID-19; з них 13 летальні; 73 людини одужали;

• Запорізька область – 298 випадків зараження; 5 людей померли, 89 одужали;

• Івано-Франківська область – 1037 випадків коронавірусу; 59 осіб померли, 104 одужали;

• місто Київ – 1651 випадок зараження; 28 осіб померли, 99 одужали;

• Київська область – 891 випадок COVID-19; 17 осіб померли, 89 одужали;

• Кіровоградська область – 402 випадки коронавірусу; 19 осіб померли, 181 одужала;

• Львівська область – 553 випадки, з них 16 летальних; 116 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 42 випадки зараження; 8 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 165 випадків коронавірусу; з них 5 летальні; 29 осіб одужали;

• Одеська область – 505 випадків COVID-19; з них 3 летальні; 20 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 232 випадки зараження; 8 людей померли, 55 одужали;

• Рівненська область – 787 випадків COVID-19; 12 осіб померли, 100 одужали;

• Сумська область – 130 випадків коронавірусу; з них 4 летальні; 63 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 935 випадків зараження; 15 осіб померли, 188 одужали;

• Харківська область – 403 випадки захворювання; 10 осіб померли, 48 одужали;

• Херсонська область – 143 випадки, з них 2 летальних; 57 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 134 випадки зараження; 7 людей померли, 30 одужали;

• Черкаська область – 314 випадків COVID-19; 10 осіб померли, 81 одужала;

• Чернівецька область – 1985 випадків захворювання; 57 осіб померли, 220 одужали;

• Чернігівська область – 65 випадків COVID-19; 5 людей померли, 9 одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 9304 пацієнта, з них 744 дитини та 2112 медпрацівників.

Всього потребували госпіталізації 3880 осіб, з них 161 дитина і 439 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 169 осіб, в тому числі одна дитина і 14 медиків.