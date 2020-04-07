В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусу COVID-19. Випадки зараження були підтверджені в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, ситуація по областях наступна:

• Вінницька область – 77 випадків зараження; 177 підозр;

• Волинська область – 34 випадки зараження, з них 2 летальних; 243 підозри;

• Дніпропетровська область – 15 випадків зараження; одужали 4 пацієнта; 128 підозр;

• Донецька область – 10 випадків, з яких 1 летальний; 96 підозр на COVID-19;

• Житомирська область – 11 випадків зараження; 2 пацієнтів померли; 110 підозр;

• Закарпатська область – 38 випадків COVID-19, з яких 2 летальних; перевіряються 77 підозр;

• Запорізька область – 41 випадок зараження; 6 пацієнтів одужали; перевіряються 140 підозр на COVID-19;

• Івано-Франківська область – 160 випадків зараження, з яких 9 летальних; 1 пацієнт одужав; перевіряються понад 660 підозр на коронавірус;

• місто Київ – 253 випадки зараження; 4 людей померли; перевіряються 1411 підозр;

• Київська область – 97 випадків коронавірусу, з яких 5 летальних; 3 пацієнта одужали; 543 підозри;

• Кіровоградська область – 53 випадки, з яких 1 летальний; 169 підозр;

• Львівська область – 29 випадків; 3 пацієнта одужали; перевіряється 521 підозра;

• Луганська область – 3 випадки зараження;

• Одеська область – 30 випадків коронавірусу; перевіряється 401 підозра;

• Полтавська область – 12 випадків зараження; перевіряються 94 підозри;

• Рівненська область – 40 випадків, з яких 5 летальних; одужали 2 пацієнта; перевіряються 232 підозри на COVID-19;

• Сумська область – 51 випадок коронавірусу, з яких 2 летальних; 146 підозр;

• Тернопільська область – 168 випадків; 3 пацієнта померли; 339 підозр на COVID-19;

• Харківська область – 1 випадок зараження коронавірусом; перевіряються 33 підозри;

• Херсонська область – 13 випадків зараження, з яких 1 летальний; перевіряються 77 підозр;

• Хмельницька область – 10 випадків коронавірусу; ще 50 підозр перевіряються;

• Черкаська область – 62 випадки; 1 пацієнт помер; перевіряються 222 підозри;

• Чернівецька область – 247 випадків коронавірусу; 6 людей померли; 9 пацієнтів одужали; перевіряються 408 підозр;

• Чернігівська область – 7 випадків зараження коронавірусом; 1 людина померла; перевіряються 18 підозр.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Загалом діагноз підтверджений у 104 дітей. Особи віком від 30 до 69 років складають 74 % від всіх пацієнтів з COVID-19.

Всього зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з них 26 жінок і 19 чоловіків. Серед померлих частка людей у віці від 50 років становить 85 %.

Загалом 28 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.