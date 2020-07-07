Станом на 7 липня кількість випадків коронавірусу в Україні перевищила 49,6 тисяч.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 564 людини: в тому числі 19 дітей і 16 медиків.

Найбільше нових випадків виявили: у Львівській області (144), Закарпатській області (83) і Києві (63).

При цьому нових випадків не виявили в 5 регіонах України: в Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

За добу помер ще 21 пацієнт. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 1283 людини. При цьому одужали за добу ще 490 людей. З початку спалаху подолали коронавірус 22 тисячі 193 пацієнта.

За весь час епідемії в Україні захворіли 49 тисяч 607 осіб: в тому числі 3569 дітей і 7046 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1979 випадків; з них 32 летальних; 1366 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 2788 випадків; 70 осіб померли, 873 одужали;

• Дніпропетровська область – 1116 випадків; 23 людини померли, 981 одужала;

• Донецька область – 686 випадків; з них 10 летальних; 173 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 1469 випадків; 30 осіб померли, 994 одужали;

• Закарпатська область – 3458 випадків; 117 осіб померли, 1029 одужали;

• Запорізька область – 598 випадків; з них 18 летальних; 454 пацієнта одужали;

• Івано-Франківська область – 2744 випадки; 104 людини померли, 1185 одужали;

• місто Київ – 5665 випадків; 119 осіб померли, 1848 одужали;

• Київська область – 2809 випадків; 55 осіб померли, 1522 одужали;

• Кіровоградська область – 663 випадки; 32 людини померли, 566 одужали;

• Луганська область – 85 випадків; 64 пацієнта одужали;

• Львівська область – 6445 випадків; 164 людини померли, 971 одужала;

• Миколаївська область – 461 випадок; з них 11 летальних; 318 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 1919 випадків; з них 25 летальних; 832 пацієнта одужали;

• Полтавська область – 325 випадків; 13 осіб померли, 277 одужали;

• Рівненська область – 4228 випадків; 78 осіб померли, 2195 одужали;

• Сумська область – 321 випадок; з них 5 летальних; 258 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 2108 випадків; 31 людина померла, 1301 одужала;

• Харківська область – 2416 випадків; 94 людини померли, 1237 одужали;

• Херсонська область – 196 випадків; з них 3 летальних; 184 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 842 випадки; з них 20 летальних; 602 пацієнта одужали;

• Черкаська область – 678 випадків; 26 осіб померли, 519 одужали;

• Чернівецька область – 5032 випадки; 190 осіб померли, 2299 одужали;

• Чернігівська область – 576 випадків; з них 13 летальних; 145 пацієнтів одужали.

Статистика не містить даних з тимчасово окупованих територій України.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: в Чернівецькій (282,1), Львівській (211,5) та Закарпатській (184,4) областях.

Зараз госпіталізовані 4216 осіб, з них 106 осіб підключені до апарату ШВЛ. Всього госпіталізації потребували 13 тис. 243 пацієнта, підключення до апарату ШВЛ – 415 пацієнтів.

За добу досліджено 9343 зразка методом ПЛР.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 731 тис. 858 зразків методом ПЛР і 282 тис. 960 зразків – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).