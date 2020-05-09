Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, загальне число випадків хвороби вже становить 14 710. При цьому одужали 2909 чоловік.

Крім цього, число жертв в Україні за час пандемії коронавірусу склало 376 чоловік. За минулу добу зареєстровано ще 15 смертей.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 522 випадки;
  • Волинська область — 445 випадків;
  • Дніпропетровська область — 681 випадок;
  • Донецька область — 99 випадків;
  • Житомирська область — 485 випадків;
  • Закарпатська область — 678 випадків;
  • Запорізька область — 320 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1095 випадків;
  • Кіровоградська область — 411 випадків;
  • м. Київ — 1771 випадок;
  • Київська область — 959 випадків;
  • Львівська область — 699 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 204 випадки;
  • Одеська область — 619 випадків;
  • Полтавська область — 240 випадків;
  • Рівненська область — 877 випадків;
  • Сумська область — 152 випадки;
  • Тернопільська область — 977 випадків;
  • Харківська область — 528 випадків;
  • Херсонська область — 156 випадків;
  • Хмельницька область — 165 випадків;
  • Чернівецька область — 2179 випадків;
  • Черкаська область — 333 випадки;
  • Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179 повідомлень про підозру на COVID-19.