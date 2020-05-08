Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України
В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання коронавірусною інфекцією, з них 44 у дітей і 98 у медпрацівників. Госпіталізовано 237 осіб. Померла за добу 21 особа.
За останню добу проведено 7763 тестування методом ПЛР.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (65), Чернівецькій області (49), Закарпатській області (44) і в Києві (46).
ПЛР-тестування в Україні роблять 59 лабораторій. Більше тестів проводиться в Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Херсонській, Черкаській областях.
У Центрі громадського здоров’я підкреслюють, що серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).
Загалом випадки підтверджені:
- Вінницька область – 514 (278 одужали)
- Волинська область – 424 (118 одужали)
- Дніпропетровська область – 652 (74 одужали)
- Донецька область – 91 (20 одужали)
- Житомирська область – 480 (45 одужали)
- Закарпатська область – 644 (93 одужали)
- Запорізька область – 312 (109 одужали)
- Івано-Франківська область – 1078 (147 одужали)
- місто Київ – 1721 (127 одужали)
- Київська область – 916 (109 одужали)
- Кіровоградська область – 408 (222 одужали)
- Луганська область – 42 (12 одужали)
- Львівська область – 660 (138 одужали)
- Миколаївська область – 179 (49 одужали)
- Одеська область – 583 (23 одужали)
- Полтавська область – 239 (92 одужали)
- Рівненська область – 855 (133 одужали)
- Сумська область – 147 (66 одужали)
- Тернопільська область – 959 (254 одужали)
- Харківська область – 478 (57 одужали)
- Херсонська область – 149 (67 одужали)
- Хмельницька область – 148 (43 одужали)
- Черкаська область – 331 (118 одужали)
- Чернівецька область – 2097 (301 видужав)
- Чернігівська область – 69 (11 одужали).
На амбулаторному лікуванні перебувають 9765 пацієнтів, з них 801 дитина і 2271 медпрацівник. Госпіталізації потребували 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків.
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