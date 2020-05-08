В Україні за станом на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і рекордна кількість тих, хто одужав - 310 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України

В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання коронавірусною інфекцією, з них 44 у дітей і 98 у медпрацівників. Госпіталізовано 237 осіб. Померла за добу 21 особа.

За останню добу проведено 7763 тестування методом ПЛР.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (65), Чернівецькій області (49), Закарпатській області (44) і в Києві (46).

ПЛР-тестування в Україні роблять 59 лабораторій. Більше тестів проводиться в Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Херсонській, Черкаській областях.

У Центрі громадського здоров’я підкреслюють, що серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька область – 514 (278 одужали)

Волинська область – 424 (118 одужали)

Дніпропетровська область – 652 (74 одужали)

Донецька область – 91 (20 одужали)

Житомирська область – 480 (45 одужали)

Закарпатська область – 644 (93 одужали)

Запорізька область – 312 (109 одужали)

Івано-Франківська область – 1078 (147 одужали)

місто Київ – 1721 (127 одужали)

Київська область – 916 (109 одужали)

Кіровоградська область – 408 (222 одужали)

Луганська область – 42 (12 одужали)

Львівська область – 660 (138 одужали)

Миколаївська область – 179 (49 одужали)

Одеська область – 583 (23 одужали)

Полтавська область – 239 (92 одужали)

Рівненська область – 855 (133 одужали)

Сумська область – 147 (66 одужали)

Тернопільська область – 959 (254 одужали)

Харківська область – 478 (57 одужали)

Херсонська область – 149 (67 одужали)

Хмельницька область – 148 (43 одужали)

Черкаська область – 331 (118 одужали)

Чернівецька область – 2097 (301 видужав)

Чернігівська область – 69 (11 одужали).

На амбулаторному лікуванні перебувають 9765 пацієнтів, з них 801 дитина і 2271 медпрацівник. Госпіталізації потребували 4430 осіб, з них 176 дітей і 487 медиків.