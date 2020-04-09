В Україні станом на 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусу COVID-19. Випадки інфікування підтверджені у всіх регіонах України, крім Миколаївської області.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, ситуація по областях наступна:

• Вінницька область – 102 випадки; 1 пацієнт одужав; 217 підозр;

• Волинська область – 38 випадків; померли двоє пацієнтів; 288 підозр;

• Дніпропетровська область – 41 випадок; 4 пацієнта одужали; 162 підозри;

• Донецька область – 11 випадків; 1 людина померла; 103 підозри;

• Житомирська область – 31 випадок; померли двоє людей; 150 підозр;

• Закарпатська область – 51 випадок; померли 2 пацієнти; 102 підозри;

• Запорізька область – 47 випадків; одужали 7 пацієнтів; 154 підозри;

• Івано-Франківська область – 218 випадків, з яких 15 летальних; 7 пацієнтів одужали; 869 підозр;

• місто Київ – 300 випадків, 5 з яких летальні; 1674 підозри;

• Київська область – 130 випадків; 5 людей померли, 6 одужали; 662 підозри;

• Кіровоградська область – 78 випадків зараження, три з яких летальні; 211 підозр;

• Львівська область – 61 випадок коронавірусу; 2 людини померли, 3 одужали; 704 підозри;

• Луганська область – 3 випадки зараження; 17 підозр;

• Одеська область – 43 випадки COVID-19; 475 підозр;

• Полтавська область – 19 випадків COVID-19; 121 підозра;

• Рівненська область – 64 випадки коронавірусу; 6 людей померли, 3 одужали; 326 підозр;

• Сумська область – 56 випадків зараження, з яких два летальних; 1 людина одужала; 168 підозр;

• Тернопільська область – 169 випадків; 3 людини померли; 378 підозр;

• Харківська область – 5 випадків зараження; 42 підозри;

• Херсонська область – 18 випадків COVID-19; 1 людина померла; 92 підозри;

• Хмельницька область – 16 випадків зараження; 66 підозр;

• Черкаська область – 80 випадків; 1 людина померла; 277 підозр;

• Чернівецька область – 302 випадки; 6 пацієнтів померли, 13 одужали; 534 підозри;

• Чернігівська область – 9 випадків коронавірусу, один з яких летальний; 22 підозри.

Як повідомив сьогодні на брифінгу в. о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, за минулу добу в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 8 дітей. Особи від 30 років становлять 82 % заражень.

Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей: з них 31 жінка (54 % від усіх летальних випадків) і 26 чоловіків. За словами Кузіна, серед померлих переважали особи у віці від 50 років і старше – 84 %. Майже всі померлі мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а в деяких випадках були об’єднані хвороби.

Загалом 45 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Зараз дослідження на COVID-19 проводяться в 37 державних лабораторіях і в двох приватних.

Кузін уточнив, що “кількість підозр, які отримує Центр громадського здоров’я або обласні лабораторні центри, не дорівнює кількості досліджень”. Так, крім отриманих підозр, ще досліджують зразки контактних осіб, і тих, хто одужав, для зняття діагнозу.