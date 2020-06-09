Станом на 9 червня кількість випадків коронавірусу COVID-19 в Україні наближається до позначки в 28 тисяч.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу захворіли 394 людини: з них 39 дітей та 34 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу було виявлено: у Львівській області (49), Закарпатській області (39), Житомирській області (38) і Києві (33).

При цьому жодного випадку зараження за добу не зафіксовано: в Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Протягом доби померли ще 13 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 810 осіб (в тому числі 40 медиків). При цьому за добу одужали 217 пацієнтів. З початку спалаху подолали коронавірус 12 тис. 412 осіб: в тому числі 2896 медпрацівників і 897 дітей.

За весь час епідемії в Україні захворіли 27 тис. 856 осіб (серед них 2003 дитини та 5135 медиків).

Всього потребували госпіталізації 8242 людини, з них 326 дітей і 982 медика.

До апаратів штучної вентиляції легенів за час спалаху були підключені 304 людини, в тому числі одна дитина і 29 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 437 тис. 444 зразка методом ПЛР і 46 тис. 237 зразків – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 1175 випадків зараження; з них 20 летальних; 728 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 1113 випадків захворювання; 34 людини померли, 299 одужали;

• Дніпропетровська область – 971 випадок COVID-19; з них 22 летальних; 629 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 235 випадків коронавірусу; з них 6 летальних; 121 пацієнт одужав;

• Житомирська область – 935 випадків; 16 осіб померли, 500 одужали;

• Закарпатська область – 1425 випадків; 32 людини померли, 606 одужали;

• Запорізька область – 499 випадків COVID-19; з них 14 летальних; 290 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 1602 випадки зараження; 88 осіб померли, 992 одужали;

• місто Київ – 3523 випадки COVID-19; 79 осіб померли, 925 одужали;

• Київська область – 1836 випадків коронавірусу; 37 осіб померли, 577 одужали;

• Кіровоградська область – 562 випадки; з них 28 летальних; 422 пацієнта одужали;

• Луганська область – 54 випадки COVID-19; 43 пацієнта одужали;

• Львівська область – 2211 випадків зараження; 73 людини померли, 531 одужала;

• Миколаївська область – 309 випадків COVID-19; з них 7 летальних; 195 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 1010 випадків захворювання; з них 18 летальних; 376 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 274 випадки; 13 осіб померли, 256 одужали;

• Рівненська область – 2094 випадки; 44 людини померли, 1093 одужали;

• Сумська область – 198 випадків COVID-19; з них 5 летальних; 158 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 1305 випадків коронавірусу; 26 осіб померли, 987 одужали;

• Харківська область – 1305 випадків зараження; 54 людини померли, 597 одужали;

• Херсонська область – 179 випадків COVID-19; з них 3 летальних; 172 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 518 випадків; з них 13 летальних; 338 пацієнтів одужали;

• Черкаська область – 490 випадків; 18 осіб померли, 346 одужали;

• Чернівецька область – 3729 випадків COVID-19; 152 людини померли, 1150 одужали;

• Чернігівська область – 304 випадки; з них 8 летальних; 81 пацієнт одужав.