Коронавірус в Україні: ситуація по областям

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 833 особи, з них: 55 діти та 92 медпрацівника.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: у Львівській (240), Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62) областях та Києві (61).
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька обл. — 1690 (1037 одужали);
- Волинська обл. — 1894 (550 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1049 (780 одужали);
- Донецька обл. — 368 (145 одужали);
- Житомирська обл. — 1295 (663 одужали);
- Закарпатська обл. — 2291 (845 одужали);
- Запорізька обл. — 555 (393 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 2091 (1071 одужав);
- м. Київ — 4429 (1415 одужали);
- Київська обл. — 2285 (1141 одужали);
- Кіровоградська обл. — 631 (521 одужав);
- Луганська обл. — 73 (53 одужали);
- Львівська обл. — 4220 (696 одужали);
- Миколаївська обл. — 366 (269 одужали);
- Одеська обл. — 1333 (562 одужали);
- Полтавська обл. — 296 (263 одужали);
- Рівненська обл. — 3038 (1538 одужали);
- Сумська обл. — 263 (184 одужали);
- Тернопільська обл. — 1744 (1079 одужали);
- Харківська обл. — 1811 (889 одужали);
- Херсонська обл. — 188 (175 одужали);
- Хмельницька обл. — 622 (493 одужали);
- Черкаська обл. — 605 (408 одужали);
- Чернівецька обл. — 4419 (1642 одужали);
- Чернігівська обл. — 485 (144 одужали).
Загалом захворювання підтверджено у 2790 дітей та 6138 медиків. Госпіталізації потребували 10 387 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 364 пацієнти. 27 687 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3713 медпрацівників.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 580 814, методом ІФА — 143 132.
- 22 червня у Всесвітній організації охорони здоров’я оголосили про добовий рекорд зафіксованих випадків зараження коронавірусом.