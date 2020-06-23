Коронавірус в Україні: ситуація по областям

В Україні станом на 23 червня підтверджено 38 074 випадки COVID-19, з них 16 956 одужали, 1035 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 833 особи, з них: 55 діти та 92 медпрацівника.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: у Львівській (240), Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62) областях та Києві (61).

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька обл. — 1690 (1037 одужали);

Волинська обл. — 1894 (550 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1049 (780 одужали);

Донецька обл. — 368 (145 одужали);

Житомирська обл. — 1295 (663 одужали);

Закарпатська обл. — 2291 (845 одужали);

Запорізька обл. — 555 (393 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2091 (1071 одужав);

м. Київ — 4429 (1415 одужали);

Київська обл. — 2285 (1141 одужали);

Кіровоградська обл. — 631 (521 одужав);

Луганська обл. — 73 (53 одужали);

Львівська обл. — 4220 (696 одужали);

Миколаївська обл. — 366 (269 одужали);

Одеська обл. — 1333 (562 одужали);

Полтавська обл. — 296 (263 одужали);

Рівненська обл. — 3038 (1538 одужали);

Сумська обл. — 263 (184 одужали);

Тернопільська обл. — 1744 (1079 одужали);

Харківська обл. — 1811 (889 одужали);

Херсонська обл. — 188 (175 одужали);

Хмельницька обл. — 622 (493 одужали);

Черкаська обл. — 605 (408 одужали);

Чернівецька обл. — 4419 (1642 одужали);

Чернігівська обл. — 485 (144 одужали).

Загалом захворювання підтверджено у 2790 дітей та 6138 медиків. Госпіталізації потребували 10 387 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 364 пацієнти. 27 687 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3713 медпрацівників.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 580 814, методом ІФА — 143 132.