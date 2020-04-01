Станом на 1 квітня тільки в одній області країни, Миколаївській, немає жодного випадку зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації.

“Станом на 10:00 1 квітня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19. Зараз в інфекційних стаціонарах на лікуванні знаходиться 5 осіб з підозрою на COVID-19, аналізи яких в роботі “, – сказано в повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що в інфекційних стаціонарах знаходяться п’ять пацієнтів з підозрою на зараження.

Всього з початку року за медичною допомогою з підозрою на коронавірус звернулася 51 людина. З них госпіталізували 45 осіб.

В цілому, 44 тестів показали негативний результат, а 5 – ще в роботі.