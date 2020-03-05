Про це повідомили в прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.
У четвер, 5 березня, відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами засідання комісії в області прийнято рішення ввести карантин у навчальних закладах та скасувати масові заходи.
“Прийнято рішення до 22.03.20 призупинити навчальний процес у школах, коледжах та вищих навчальних закладах Чернівецької області. Органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів. Також рекомендовано скасувати всі масові заходи в області”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні знаходяться ще 5 осіб, у яких є ознаки інфекційного захворювання та які повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19. Аналізи цих пацієнтів спрямовані на дослідження до Києва.
- Напередодні в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, який подорожував по містах Італії до 26 лютого.
- Сусіди хворого на коронавірус COVID-19 жителя Чернівців протестували, вимагаючи госпіталізувати його дружину.
- 4 березня в Чернівцях госпіталізували ще трьох осіб з підозрою на зараження коронавірусів.