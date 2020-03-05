У Чернівецькій області, де напередодні був зафіксований перший в Україні випадок коронавірусу, скасовують масові заходи та закрили на карантин вузи та школи.

Про це повідомили в прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

У четвер, 5 березня, відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами засідання комісії в області прийнято рішення ввести карантин у навчальних закладах та скасувати масові заходи.

“Прийнято рішення до 22.03.20 призупинити навчальний процес у школах, коледжах та вищих навчальних закладах Чернівецької області. Органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів. Також рекомендовано скасувати всі масові заходи в області”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні знаходяться ще 5 осіб, у яких є ознаки інфекційного захворювання та які повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19. Аналізи цих пацієнтів спрямовані на дослідження до Києва.