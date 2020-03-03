У Центрі громадського здоров'я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.

Рекомендації були оприлюднені сьогодні на сайті відомства в зв’язку з підтвердженням першого випадку зараження COVID-19 в Україні.

Коронавіруси – це сім’я респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому.

Новий коронавірус COVID-19 викликає розвиток респіраторних захворювань і може передаватися від людини до людини. Цей вірус вперше був ідентифікований при дослідженні спалаху в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є: лихоманка, кашель і утруднене дихання (задишка). У багатьох пацієнтів вірус провокує пневмонію.

Симптоми можуть проявитися через 2-14 днів після зараження новим коронавірусом. Вакцини від нього поки немає, як і специфічного лікування. У разі зараження людина має звернутися за допомогою, щоб полегшити симптоми.

Як захиститися від інфікування:

• уникайте близького контакту з тими, хто має лихоманку або кашель;

• не торкайтеся обличчя немитими руками;

• часто мийте руки з милом або обробляйте дезінфікуючими засобами;

• ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо та яйця;

• уникайте незахищеного контакту з дикими і домашніми тваринами.

Як запобігти поширенню інфекції:

• якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно змінювати/знезаражувати);

• якщо ви відвідували Китай і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться за медичною допомогою;

• під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем або одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку і вимийте руки;

• необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.

<noscript><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;" src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/x2eR7ZucEM6PHv" width="668" height="714" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>