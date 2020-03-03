Рекомендації були оприлюднені сьогодні на сайті відомства в зв’язку з підтвердженням першого випадку зараження COVID-19 в Україні.
Коронавіруси – це сім’я респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому.
Новий коронавірус COVID-19 викликає розвиток респіраторних захворювань і може передаватися від людини до людини. Цей вірус вперше був ідентифікований при дослідженні спалаху в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.
Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є: лихоманка, кашель і утруднене дихання (задишка). У багатьох пацієнтів вірус провокує пневмонію.
Симптоми можуть проявитися через 2-14 днів після зараження новим коронавірусом. Вакцини від нього поки немає, як і специфічного лікування. У разі зараження людина має звернутися за допомогою, щоб полегшити симптоми.
Як захиститися від інфікування:
• уникайте близького контакту з тими, хто має лихоманку або кашель;
• не торкайтеся обличчя немитими руками;
• часто мийте руки з милом або обробляйте дезінфікуючими засобами;
• ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо та яйця;
• уникайте незахищеного контакту з дикими і домашніми тваринами.
Як запобігти поширенню інфекції:
• якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно змінювати/знезаражувати);
• якщо ви відвідували Китай і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться за медичною допомогою;
• під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем або одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку і вимийте руки;
• необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.
- В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- 3 березня кількість померлих внаслідок зараження китайським коронавірусом COVID-2019 зросла до 3117 осіб. В цілому кількість заражених складає 90 912.