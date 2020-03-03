Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.

Про це він розповів сьогодні на терміновому брифінгу.

“Що стосується засобів індивідуального захисту. Вчора було додаткове спілкування з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, яка, в свою чергу, говорила з усіма міністрами країн Євросоюзу і залучила наше міністерство до цього спілкування. Ми говоримо про те, що не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски, коли вони не потрібні, оскільки це створює фальшиву оману свого захисту і не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких відноситься і коронавірусна інфекція“, – наголосив Ляшко.

Він також нагадав про першочергові заходи, які потрібно здійснювати, щоб не заразитися. Ляшко зазначив, що в першу чергу українці повинні мити руки “досить часто” або обробляти їх дезінфікуючими засобами.

Крім того, необхідно перебувати на відстані мінімум 1,5-2 метра від людини, який має симптоми ГРВІ.

“Ми повинні або дотримуватися ізоляції, або не контактувати з хворими з симптомами ГРВІ. А якщо відбувається контакт, то ми повинні перебувати як мінімум на 1,5-2 м від цієї людини. Хвора людина з симптомами – це саме та людина, яка повинна надягати хірургічну маску для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби”, – розповів Ляшко.

Він також нагадав про заклик головного хірурга США з приводу масок. За словами Ляшка, закупка у великій кількості масок, які “будуть лежати по квартирах”, призведе до того, що на глобальному рівні їх ніде буде купити, “коли в лікарнях буде вводитися масковий режим”.

“Маска повинна вдягатися тільки на людину з симптомами ГРВІ, коли вона приходитиме в лікарню, щоб запобігти поширенню захворювання серед інших людей”, – пояснив заступник міністра.

Коментуючи перший випадок зараження коронавірусом в Україні, чиновник запевнив, що “екстремальних подій не відбулося”.

“Система продемонструвала свою готовність до першого випадку. Жодних екстремальних або надзвичайних подій не сталося. Ми працюємо в штатному режимі. Згідно з нашим алгоритмом, ми знаходимося в тій же фазі розвитку епідемії, коли ми говоримо, що у нас реєструються поодинокі привізні випадки коронавірусної інфекції” , – пояснив Ляшко.

Він додав, що в Уряді відпрацювали “чіткий алгоритм” на випадок, якщо буде зафіксована передача коронавірусу всередині країни, а також поширення “за межі певної адміністративної території”.

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(На відео – з 2:40)

Раніше головний хірург Сполучених Штатів Америки також закликав людей припинити скуповувати стерильні маски. Він зазначав, що маски не ефективні для запобігання зараження коронавірусом в публічних місцях.