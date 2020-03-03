Про це він розповів сьогодні на терміновому брифінгу.
“Що стосується засобів індивідуального захисту. Вчора було додаткове спілкування з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, яка, в свою чергу, говорила з усіма міністрами країн Євросоюзу і залучила наше міністерство до цього спілкування. Ми говоримо про те, що не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски, коли вони не потрібні, оскільки це створює фальшиву оману свого захисту і не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких відноситься і коронавірусна інфекція“, – наголосив Ляшко.
Він також нагадав про першочергові заходи, які потрібно здійснювати, щоб не заразитися. Ляшко зазначив, що в першу чергу українці повинні мити руки “досить часто” або обробляти їх дезінфікуючими засобами.
Крім того, необхідно перебувати на відстані мінімум 1,5-2 метра від людини, який має симптоми ГРВІ.
“Ми повинні або дотримуватися ізоляції, або не контактувати з хворими з симптомами ГРВІ. А якщо відбувається контакт, то ми повинні перебувати як мінімум на 1,5-2 м від цієї людини. Хвора людина з симптомами – це саме та людина, яка повинна надягати хірургічну маску для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби”, – розповів Ляшко.
Він також нагадав про заклик головного хірурга США з приводу масок. За словами Ляшка, закупка у великій кількості масок, які “будуть лежати по квартирах”, призведе до того, що на глобальному рівні їх ніде буде купити, “коли в лікарнях буде вводитися масковий режим”.
“Маска повинна вдягатися тільки на людину з симптомами ГРВІ, коли вона приходитиме в лікарню, щоб запобігти поширенню захворювання серед інших людей”, – пояснив заступник міністра.
Коментуючи перший випадок зараження коронавірусом в Україні, чиновник запевнив, що “екстремальних подій не відбулося”.
“Система продемонструвала свою готовність до першого випадку. Жодних екстремальних або надзвичайних подій не сталося. Ми працюємо в штатному режимі. Згідно з нашим алгоритмом, ми знаходимося в тій же фазі розвитку епідемії, коли ми говоримо, що у нас реєструються поодинокі привізні випадки коронавірусної інфекції” , – пояснив Ляшко.
Він додав, що в Уряді відпрацювали “чіткий алгоритм” на випадок, якщо буде зафіксована передача коронавірусу всередині країни, а також поширення “за межі певної адміністративної території”.
(На відео – з 2:40)
Раніше головний хірург Сполучених Штатів Америки також закликав людей припинити скуповувати стерильні маски. Він зазначав, що маски не ефективні для запобігання зараження коронавірусом в публічних місцях.
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