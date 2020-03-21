В рамках боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, в Україні є близько 12 тисяч лікарняних ліжок. Кількість апаратів штучної вентиляції легенів невідома. Таких може бути близько 7,5 тисяч.

Про це йдеться в матеріалі “Антікоронавірус на старті. Чи готова Україна до епідемії?”

На спеціальному урядовому сайті з інформування про COVID-19 зазначено, що в країні є близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах. Працювати з зараженими коронавірусом українцями зможуть близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч медперсоналу. Крім цього, в лікарнях країни є інфекційні бокси.

Згідно зі статистикою ВООЗ, 15% госпіталізованих унаслідок зараження COVID-19, потребують кисневої терапії. Штучна вентиляція легенів необхідна для тих пацієнтів, які в критичному стані. Таких ще 5%.

Тільки в інфекційних лікарнях є 605 таких апаратів. Якщо їх буде мало – доведеться брати в інших лікарнях і відділеннях.

В цілому, по Україні має бути близько 6,6 тисяч апаратів в лікарнях, а також 3,5 тисячі в операційних.

“Поки в Україні незначна кількість хворих. Але для коронавірусної інфекції характерне експоненційне зростання, коли спочатку фіксується мала кількість випадків, а тоді – різке зростання”, – сказано в матеріалі.

Лікар-анестезіолог Сергій Дубров зазначив, що в країні є близько 3,6 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів. Щоб забезпечити всі місця в інтенсивній терапії, необхідно докупити ще 2,3 тисячі. При цьому 3,5 тисячі апаратів є в операційних, але вони недостатньо функціональні в нових умовах. Тому можна використовувати тільки половину з них.

Скільки є апаратів насправді – невідомо. У МОЗ з цього приводу заявили, що бізнес також буде закуповувати їх. Виробництво цього обладнання планують відновити на київському заводі “Буревісник”, який входить до складу “Укроборонпрому”.