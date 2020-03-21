Про це йдеться в матеріалі “Антикоронавірус на старті. Чи готова Україна до епідемії?”
Міністерство охорони здоров’я вже визначило госпітальні бази, куди будуть направляти хворих коронавірусом. У кожній області визначено конкретні медзаклади, а також по дві, або більше, бригади екстреної медичної допомоги, які першими їздитимуть на виклики і транспортуватимуть хворих в конкретні лікарні.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що для реагування на можливу масову епідемію коронавірусу, в Україні розробили сценарій на прикладі досвіду Італії та Китаю.
“Ми розробили алгоритм реагування, який базується на сценарії розвитку спалаху в Італії. Ми бачимо, що 70% в Італії хворіють на легкі форми. Тому за нашим стандартом надання медичної допомоги, який повністю враховує кращі практики КНР та Італії, ми будемо пропонувати і надавати медичну допомогу в легких випадках амбулаторно при домашній самоізоляції. Для інших 20%, які будуть потребувати госпіталізації, ми розпланували мапу, щоб всі розуміли, куди який випадок доставити”, – розповів Ляшко.
На випадок, якщо в конкретно виділених лікарнях буде недостатньо ліжок для прийому хворих, їх почнуть відправляти в додаткові медустанови. Це, в першу чергу, установи, де є апарати штучної вентиляції легенів. Наприклад, в Одесі визначили 11 таких “додаткових” лікарень.
Ще один можливий сценарій – хворих відправлятимуть в приватні клініки. Це можливо тільки в разі, коли місць не буде в стаціонері інфекційних та інших лікарень.
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