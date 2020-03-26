Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
“За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коронавірусна хвороба виявлена в таких областях:
Вінницька область — 1 випадок;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Запорізька область — 7 випадків;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
м. Київ — 34 випадки;
Київська область — 24 випадки;
Львівська область — 2 випадки;
Луганська область — 1;
Одеська область — 4;
Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
Херсонська область — 1 випадок;
Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
Черкаська область — 2 випадки.
У відомстві також додали, що за добу до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.