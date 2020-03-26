Станом на ранок 26 березня в Україні 156 випадків інфікування коронавірусом. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коронавірусна хвороба виявлена в таких областях:

Вінницька область — 1 випадок;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Запорізька область — 7 випадків;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;

м. Київ — 34 випадки;

Київська область — 24 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1;

Одеська область — 4;

Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область — 2 випадки.

У відомстві також додали, що за добу до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.