В Україні поліція контролюватиме громадський транспорт в межах заходів проти коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає пресслужба МВС.

У МВС вважають, що обмеження руху громадського транспорту може допомогти зупинити поширення вірусу.

“Найголовніше — це зупинити розповсюдження вірусу. Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було прийняте важке рішення , але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію”, — зазначив Антон Геращенко.

За його словами, контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.

“У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати за закону”, — сказав заступник міністра.

Він також додав, що сподівається, що всі громадяни в державі будуть дослухатись та залишаться на самоізоляції.

“Ці два тижні конче необхідні для того, щоб проявились всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб у них проявилась хвороба і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими на коронавірус”, – сказав Геращенко.