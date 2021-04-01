Станом на 1 квітня в Україні підтверджено понад 17,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та рекордну кількість смертей за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 17 569 людей. Зокрема, захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 5 160 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померла 421 людина. Це рекордний показник за весь час епідемії в Україні. Попередній рекордний показник смертності фіксувався станом на 31 березня (407 смертей).

За весь час епідемії померли 33 246 людей.

Одужали за добу 9 602 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 323 тис. 083 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 691 737 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 132 759 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 179 тис. 905 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 150 випадків за добу; всього виявлено 163 441 випадок – 3449 людей померли, 106 217 одужали;

• Вінницька область – 849 випадків за добу; всього зафіксовано 57 950 випадків – 1078 людей померли, 35 464 одужали;

• Волинська область – 490 випадків за добу; всього підтверджено 47 164 випадки – 776 людей померли, 40 890 одужали;

• Дніпропетровська область – 974 випадки за добу; за весь час діагностовано 92 096 випадків – 2387 людей померли, 75 225 одужали;

• Донецька область – 484 випадки за добу; за час епідемії виявлено 59 690 випадків – 1279 людей померли, 47 876 одужали;

• Житомирська область – 1 037 випадків за добу; всього зафіксовано 72 069 випадків – 1215 людей померли, 51 695 одужали;

• Закарпатська область – 651 випадок за добу; всього підтверджено 54 696 випадків – 1328 людей померли, 41 201 одужали;

• Запорізька область – 627 випадків за добу; всього діагностовано 79 013 випадків – 1430 людей померли, 69 365 одужали;

• Івано-Франківська область – 458 випадків за добу; за весь час виявлено 79 683 випадки – 1714 людей померли, 63 371 одужали;

• Київська область – 962 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 96 285 випадків – 1642 пацієнта померли, 78 249 одужали;

• Кіровоградська область – 203 випадки за добу; всього підтверджено 13 365 випадків – 471 пацієнт помер, 9084 одужали;

• Луганська область – 232 випадки за добу; всього діагностовано 17 692 випадки – 524 пацієнта померли, 15 063 одужали;

• Львівська область – 1 141 випадок за добу; всього виявлено 104 811 випадків – 2654 пацієнта померли, 79 625 одужали;

• Миколаївська область – 327 випадків за добу; за весь час зафіксовано 52 251 випадок – 1079 людей померли, 41 950 одужали;

• Одеська область – 1 305 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 108 871 випадок – 1830 людей померли, 83 179 одужали;

• Полтавська область – 812 випадків за добу; всього діагностовано 55 833 випадки – 1170 людей померли, 46 770 одужали;

• Рівненська область – 665 випадків за добу; всього виявлено 58 389 випадків – 753 пацієнта померли, 51 026 одужали;

• Сумська область – 773 випадки за добу; всього зафіксовано 58 966 випадків – 815 людей померли, 49 804 одужали;

• Тернопільська область – 741 випадок за добу; всього підтверджено 54 821 випадок – 775 людей померли, 45 225 одужали;

• Харківська область – 620 випадків за добу; за весь час діагностовано 104 424 випадки – 1980 людей померли, 85 286 одужали;

• Херсонська область – 269 випадків за добу; за час епідемії виявлено 24 527 випадків – 709 людей померли, 21 365 одужали;

• Хмельницька область – 1 142 випадки за добу; всього зафіксовано 64 922 випадки – 1173 пацієнта померли, 51 393 одужали;

• Черкаська область – 605 випадків за добу; всього підтверджено 57 998 випадків – 771 пацієнт помер, 50 014 одужали;

• Чернівецька область – 442 випадки за добу; за час епідемії виявлено 70 286 випадків – 1373 пацієнта померли, 49 845 одужали;

• Чернігівська область – 610 випадків за добу; за весь час зафіксовано 42 494 випадки – 871 пацієнт помер, 33 901 одужав.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 31 березня в Україні було щеплено 17 170 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 248 736 людей. З них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 31 березня:

• м. Київ – 1 720 щеплень;

• Вінницька область – 690 щеплень;

• Волинська область – 460 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 180 щеплень;

• Донецька область – 470 щеплень;

• Житомирська область – 780 щеплень;

• Закарпатська область – 520 щеплень;

• Запорізька область – 820 щеплень;

• Івано-Франківська область – 838 щеплень;

• Київська область – 630 щеплень;

• Кіровоградська область – 650 щеплень;

• Луганська область – 360 щеплень;

• Львівська область – 1 073 щеплення;

• Миколаївська область – 1 040 щеплень;

• Одеська область – 520 щеплень;

• Полтавська область – 940 щеплень;

• Рівненська область – 370 щеплень;

• Сумська область – 680 щеплень;

• Тернопільська область – 430 щеплень;

• Харківська область – 820 щеплень;

• Херсонська область – 110 щеплень;

• Хмельницька область – 420 щеплень;

• Черкаська область – 979 щеплень;

• Чернівецька область – 370 щеплень;

• Чернігівська область – 300 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення.

Станом на 31 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 387 611 людей.