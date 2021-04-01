Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 17 569 людей. Зокрема, захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 5 160 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померла 421 людина. Це рекордний показник за весь час епідемії в Україні. Попередній рекордний показник смертності фіксувався станом на 31 березня (407 смертей).
За весь час епідемії померли 33 246 людей.
Одужали за добу 9 602 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 323 тис. 083 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 1 691 737 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 132 759 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).
За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 179 тис. 905 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 1 150 випадків за добу; всього виявлено 163 441 випадок – 3449 людей померли, 106 217 одужали;
• Вінницька область – 849 випадків за добу; всього зафіксовано 57 950 випадків – 1078 людей померли, 35 464 одужали;
• Волинська область – 490 випадків за добу; всього підтверджено 47 164 випадки – 776 людей померли, 40 890 одужали;
• Дніпропетровська область – 974 випадки за добу; за весь час діагностовано 92 096 випадків – 2387 людей померли, 75 225 одужали;
• Донецька область – 484 випадки за добу; за час епідемії виявлено 59 690 випадків – 1279 людей померли, 47 876 одужали;
• Житомирська область – 1 037 випадків за добу; всього зафіксовано 72 069 випадків – 1215 людей померли, 51 695 одужали;
• Закарпатська область – 651 випадок за добу; всього підтверджено 54 696 випадків – 1328 людей померли, 41 201 одужали;
• Запорізька область – 627 випадків за добу; всього діагностовано 79 013 випадків – 1430 людей померли, 69 365 одужали;
• Івано-Франківська область – 458 випадків за добу; за весь час виявлено 79 683 випадки – 1714 людей померли, 63 371 одужали;
• Київська область – 962 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 96 285 випадків – 1642 пацієнта померли, 78 249 одужали;
• Кіровоградська область – 203 випадки за добу; всього підтверджено 13 365 випадків – 471 пацієнт помер, 9084 одужали;
• Луганська область – 232 випадки за добу; всього діагностовано 17 692 випадки – 524 пацієнта померли, 15 063 одужали;
• Львівська область – 1 141 випадок за добу; всього виявлено 104 811 випадків – 2654 пацієнта померли, 79 625 одужали;
• Миколаївська область – 327 випадків за добу; за весь час зафіксовано 52 251 випадок – 1079 людей померли, 41 950 одужали;
• Одеська область – 1 305 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 108 871 випадок – 1830 людей померли, 83 179 одужали;
• Полтавська область – 812 випадків за добу; всього діагностовано 55 833 випадки – 1170 людей померли, 46 770 одужали;
• Рівненська область – 665 випадків за добу; всього виявлено 58 389 випадків – 753 пацієнта померли, 51 026 одужали;
• Сумська область – 773 випадки за добу; всього зафіксовано 58 966 випадків – 815 людей померли, 49 804 одужали;
• Тернопільська область – 741 випадок за добу; всього підтверджено 54 821 випадок – 775 людей померли, 45 225 одужали;
• Харківська область – 620 випадків за добу; за весь час діагностовано 104 424 випадки – 1980 людей померли, 85 286 одужали;
• Херсонська область – 269 випадків за добу; за час епідемії виявлено 24 527 випадків – 709 людей померли, 21 365 одужали;
• Хмельницька область – 1 142 випадки за добу; всього зафіксовано 64 922 випадки – 1173 пацієнта померли, 51 393 одужали;
• Черкаська область – 605 випадків за добу; всього підтверджено 57 998 випадків – 771 пацієнт помер, 50 014 одужали;
• Чернівецька область – 442 випадки за добу; за час епідемії виявлено 70 286 випадків – 1373 пацієнта померли, 49 845 одужали;
• Чернігівська область – 610 випадків за добу; за весь час зафіксовано 42 494 випадки – 871 пацієнт помер, 33 901 одужав.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 31 березня в Україні було щеплено 17 170 людей.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 248 736 людей. З них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 31 березня:
• м. Київ – 1 720 щеплень;
• Вінницька область – 690 щеплень;
• Волинська область – 460 щеплень;
• Дніпропетровська область – 1 180 щеплень;
• Донецька область – 470 щеплень;
• Житомирська область – 780 щеплень;
• Закарпатська область – 520 щеплень;
• Запорізька область – 820 щеплень;
• Івано-Франківська область – 838 щеплень;
• Київська область – 630 щеплень;
• Кіровоградська область – 650 щеплень;
• Луганська область – 360 щеплень;
• Львівська область – 1 073 щеплення;
• Миколаївська область – 1 040 щеплень;
• Одеська область – 520 щеплень;
• Полтавська область – 940 щеплень;
• Рівненська область – 370 щеплень;
• Сумська область – 680 щеплень;
• Тернопільська область – 430 щеплень;
• Харківська область – 820 щеплень;
• Херсонська область – 110 щеплень;
• Хмельницька область – 420 щеплень;
• Черкаська область – 979 щеплень;
• Чернівецька область – 370 щеплень;
• Чернігівська область – 300 щеплень.
Вакцинація здійснювалася 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення.
Станом на 31 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 387 611 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згодом Максим Степанов визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.