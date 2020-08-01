Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1172 особи: з них 68 дітей та 39 медиків.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 145, Івано-Франківській – 123, Одеській області – 101 та Києві – 101.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.
За добу померли 16 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1709 летальних випадки.
При цьому за добу одужали 556 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 39 308 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 71 тисяча 56 осіб: в тому числі 4998 дітей та 8693 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2766 випадків; з них 52 летальних; 2075 пацієнтів одужали;
- Волинська область —3828 випадки; 84 людини померли; 2788 одужали;
- Дніпропетровська область —1413 випадків; з них 28 летальних; 1116 пацієнтів одужали;
- Донецька область —889 випадків; з них 12 летальних; 657 пацієнтів одужали;
- Житомирська область —1896 випадків; 37 людей померли, 1485 одужали;
- Закарпатська область —5210 випадків; 198 людей померли, 2058 одужали;
- Запорізька область —800 випадків; з них 21 летальний; 597 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область —4680 випадків; 141 особа померла, 1659 одужали;
- Кіровоградська область —704 випадки; з них 36 летальних; 635 пацієнтів одужали;
- Київ —8342 випадки; 134 особи померли, 2981 одужала;
- Київська область —3787 випадків; 64 людини померли, 2697 одужали;
- Львівська область —9671 випадок; 260 людей померли, 2354 одужали;
- Луганська область —127 випадків; з них 1 летальний; 100 пацієнтів одужали;
- Миколаївська область —602 випадки; з них 14 летальних; 446 пацієнтів одужали;
- Одеська область —3315 випадків; з них 47 летальні; 1353 пацієнти одужали;
- Полтавська область —446 випадків; 15 осіб померли, 331 одужала;
- Рівненська область —6111 випадків; 93 людини померли, 4752 одужали;
- Сумська область —509 випадків; з них 8 летальних; 349 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область —3035 випадків; 39 людей померли, 1792 одужали;
- Харківська область —3786 випадків; 127 людей померли, 2175 одужали;
- Херсонська область —227 випадків; з них 3 летальних; 205 пацієнтів одужали;
- Хмельницька область —1163 випадки; з них 24 летальних; 938 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область —5964 випадки; 216 людей померли, 4521 одужала;
- Черкаська область —942 випадки; 37 людей померли, 716 одужали;
- Чернігівська область —843 випадки; з них 18 летальних; 528 пацієнтів одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 1 серпня становить 30 039. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (281,5) Закарпатській (235,8) та Івано-Франківській (210,9) областях.
Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.
За добу досліджено 16 860 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 046 080 ПЛР-дослідженнь.
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