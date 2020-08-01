В Україні четвертий день поспіль фіксують понад 1000 нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1172 особи: з них 68 дітей та 39 медиків.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 145, Івано-Франківській – 123, Одеській області – 101 та Києві – 101.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.

За добу померли 16 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1709 летальних випадки.

При цьому за добу одужали 556 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 39 308 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 71 тисяча 56 осіб: в тому числі 4998 дітей та 8693 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2766 випадків; з них 52 летальних; 2075 пацієнтів одужали;

2766 випадків; з них 52 летальних; 2075 пацієнтів одужали; Волинська область — 3828 випадки; 84 людини померли; 2788 одужали;

3828 випадки; 84 людини померли; 2788 одужали; Дніпропетровська область — 1413 випадків; з них 28 летальних; 1116 пацієнтів одужали;

1413 випадків; з них 28 летальних; 1116 пацієнтів одужали; Донецька область — 889 випадків; з них 12 летальних; 657 пацієнтів одужали;

889 випадків; з них 12 летальних; 657 пацієнтів одужали; Житомирська область — 1896 випадків; 37 людей померли, 1485 одужали;

1896 випадків; 37 людей померли, 1485 одужали; Закарпатська область — 5210 випадків; 198 людей померли, 2058 одужали;

5210 випадків; 198 людей померли, 2058 одужали; Запорізька область — 800 випадків; з них 21 летальний; 597 пацієнтів одужали;

800 випадків; з них 21 летальний; 597 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область — 4680 випадків; 141 особа померла, 1659 одужали;

4680 випадків; 141 особа померла, 1659 одужали; Кіровоградська область — 704 випадки; з них 36 летальних; 635 пацієнтів одужали;

704 випадки; з них 36 летальних; 635 пацієнтів одужали; Київ — 8342 випадки; 134 особи померли, 2981 одужала;

8342 випадки; 134 особи померли, 2981 одужала; Київська область — 3787 випадків; 64 людини померли, 2697 одужали;

3787 випадків; 64 людини померли, 2697 одужали; Львівська область — 9671 випадок; 260 людей померли, 2354 одужали;

9671 випадок; 260 людей померли, 2354 одужали; Луганська область — 127 випадків; з них 1 летальний; 100 пацієнтів одужали;

127 випадків; з них 1 летальний; 100 пацієнтів одужали; Миколаївська область — 602 випадки; з них 14 летальних; 446 пацієнтів одужали;

602 випадки; з них 14 летальних; 446 пацієнтів одужали; Одеська область — 3315 випадків; з них 47 летальні; 1353 пацієнти одужали;

3315 випадків; з них 47 летальні; 1353 пацієнти одужали; Полтавська область — 446 випадків; 15 осіб померли, 331 одужала;

446 випадків; 15 осіб померли, 331 одужала; Рівненська область — 6111 випадків; 93 людини померли, 4752 одужали;

6111 випадків; 93 людини померли, 4752 одужали; Сумська область — 509 випадків; з них 8 летальних; 349 пацієнтів одужали;

509 випадків; з них 8 летальних; 349 пацієнтів одужали; Тернопільська область — 3035 випадків; 39 людей померли, 1792 одужали;

3035 випадків; 39 людей померли, 1792 одужали; Харківська область — 3786 випадків; 127 людей померли, 2175 одужали;

3786 випадків; 127 людей померли, 2175 одужали; Херсонська область — 227 випадків; з них 3 летальних; 205 пацієнтів одужали;

227 випадків; з них 3 летальних; 205 пацієнтів одужали; Хмельницька область — 1163 випадки; з них 24 летальних; 938 пацієнтів одужали;

1163 випадки; з них 24 летальних; 938 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 5964 випадки; 216 людей померли, 4521 одужала;

5964 випадки; 216 людей померли, 4521 одужала; Черкаська область — 942 випадки; 37 людей померли, 716 одужали;

942 випадки; 37 людей померли, 716 одужали; Чернігівська область —843 випадки; з них 18 летальних; 528 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 1 серпня становить 30 039. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (281,5) Закарпатській (235,8) та Івано-Франківській (210,9) областях.

Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

За добу досліджено 16 860 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 046 080 ПЛР-дослідженнь.