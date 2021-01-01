Станом на 1 січня в Україні підтверджено понад 9400 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 9 432 людини: з них 338 дітей і 446 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.

За добу померли 147 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 18 680 осіб. Одужали за добу 10 016 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 720 009 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 1 064 479 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 50 132 тестування на коронавірус: з них 35 688 – методом ПЛР і 14 444 – методом ІФА.

За весь час було проведено 5 млн 582 тис. 666 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 112 356 випадків; 1935 людей померли, 39 911 одужали;

• Вінницька область – 22 735 випадків; 399 осіб померли, 15 347 одужали;

• Волинська область – 33 207 випадків; 516 осіб померли, 28 923 одужали;

• Дніпропетровська область – 58 991 випадок; 1426 пацієнтів померли, 45 557 одужали;

• Донецька область – 36 909 випадків; 704 людини померли, 28 321 одужали;

• Житомирська область – 39 604 випадки; 660 осіб померли, 32 103 одужали;

• Закарпатська область – 28 313 випадків; 638 осіб померли, 23 717 одужали;

• Запорізька область – 54 607 випадків; 594 людини померли, 21 166 одужали;

• Івано-Франківська область – 43 341 випадок; 810 осіб померли, 30 296 одужали;

• Київська область – 59 831 випадок; 976 осіб померли, 36 191 одужали;

• Кіровоградська область – 8522 випадки; 254 пацієнти померли, 4371 одужали;

• Луганська область – 10 830 випадків; 299 пацієнтів померли, 7708 одужали;

• Львівська область – 61 696 випадків; 1781 пацієнт помер, 46 697 одужали;

• Миколаївська область – 31 314 випадків; 516 людей померли, 14 458 одужали;

• Одеська область – 71 669 випадків; 1062 пацієнти померли, 45 318 одужали;

• Полтавська область – 36 598 випадків; 752 пацієнти померли, 28 482 одужали;

• Рівненська область – 41 275 випадків; 517 осіб померли, 37 029 одужали;

• Сумська область – 40 989 випадків; 529 осіб померли, 34 513 одужали;

• Тернопільська область – 34 194 випадки; 460 осіб померли, 30 260 одужали;

• Харківська область – 70 090 випадків; 1104 людини померли, 56 871 одужали;

• Херсонська область – 17 906 випадків; 439 осіб померли, 9560 одужали;

• Хмельницька область – 39 692 випадки; 684 людини померли, 33 755 одужали;

• Черкаська область – 39 351 випадок; 397 осіб померли, 23 213 одужали;

• Чернівецька область – 40 225 випадків; 786 людей померли, 29 258 одужали;

• Чернігівська область – 30 234 випадки; 442 пацієнти померли, 16 984 одужали.