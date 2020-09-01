Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 2088 осіб: в тому числі 104 дитини і 101 медик.
Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Харківській області (262), Одеській області (211), Львівській області (193), Тернопільській області (180), Києві (176), Івано-Франківській області (169), Чернівецькій області (117).
За добу померли ще 48 осіб. З початку спалаху в Україні внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2605 осіб.
При цьому одужали за добу ще 688 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 57 тис. 802 пацієнта.
У цілому в Україні зафіксовано вже 123 303 випадки коронавірусу. Захворіли, в тому числі 8077 дітей і 11 тис. 362 медика.
За добу було зроблено 42 тис. 68 тестувань на коронавірус: з них 22 тис. 627 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).
З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 506 тис. 655 ПЛР-тестувань.
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 4044 випадки; з них 85 летальних; 2843 пацієнти одужали;
• Волинська область – 5523 випадки; 121 людина померла, 3917 одужали;
• Дніпропетровська область – 2398 випадків; з них 49 летальних; 1200 пацієнтів одужали;
• Донецька область – 1448 випадків; 21 людина померла, 871 одужала;
• Житомирська область – 3382 випадки; 68 осіб померли, 1906 одужали;
• Закарпатська область – 7600 випадків; 263 людини померли, 3334 одужали;
• Запорізька область – 1627 випадків; з них 25 летальних; 918 пацієнтів одужали;
• Івано-Франківська область – 9348 випадків; 219 осіб померли, 3400 одужали;
• Кіровоградська область – 816 випадків; з них 46 летальних; 695 пацієнтів одужали;
• м. Київ – 13 546 випадків; 213 осіб померли, 4382 одужали;
• Київська область – 5755 випадків; 97 осіб померли, 3652 одужали;
• Львівська область – 14 703 випадки; 402 людини померли, 4449 одужали;
• Луганська область – 320 випадків; в тому числі 3 летальних; 190 пацієнтів одужали;
• Миколаївська область – 1284 випадки; з них 29 летальних; 590 пацієнтів одужали;
• Одеська область – 7494 випадки; 108 осіб померли, 1787 одужали;
• Полтавська область – 808 випадків; в тому числі 20 летальних; 512 пацієнтів одужали;
• Рівненська область – 9269 випадків; 131 людина померла, 6617 одужали;
• Сумська область – 1532 випадки; 24 людини померли, 695 одужали;
• Тернопільська область – 6194 випадки; з них 72 летальних; 3088 пацієнтів одужали;
• Харківська область – 9338 випадків; 207 осіб померли, 3270 одужали;
• Херсонська область – 400 випадків; в тому числі 12 летальних; 269 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 2519 випадків; 46 осіб померли, 1372 одужали;
• Чернівецька область – 10 420 випадків; 284 людини померли, 6273 одужали;
• Черкаська область – 1594 випадки; 38 людей померли, 986 одужали;
• Чернігівська область – 1941 випадок; в тому числі 22 летальних; 586 пацієнтів одужали.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.