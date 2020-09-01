В Україні станом на 1 вересня зафіксовано понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу COVID-19. Випадки інфікування підтверджені у всіх регіонах нашої країни.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 2088 осіб: в тому числі 104 дитини і 101 медик.

Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Харківській області (262), Одеській області (211), Львівській області (193), Тернопільській області (180), Києві (176), Івано-Франківській області (169), Чернівецькій області (117).

За добу померли ще 48 осіб. З початку спалаху в Україні внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2605 осіб. При цьому одужали за добу ще 688 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 57 тис. 802 пацієнта.

У цілому в Україні зафіксовано вже 123 303 випадки коронавірусу. Захворіли, в тому числі 8077 дітей і 11 тис. 362 медика.

За добу було зроблено 42 тис. 68 тестувань на коронавірус: з них 22 тис. 627 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 506 тис. 655 ПЛР-тестувань.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 4044 випадки; з них 85 летальних; 2843 пацієнти одужали;

• Волинська область – 5523 випадки; 121 людина померла, 3917 одужали;

• Дніпропетровська область – 2398 випадків; з них 49 летальних; 1200 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 1448 випадків; 21 людина померла, 871 одужала;

• Житомирська область – 3382 випадки; 68 осіб померли, 1906 одужали;

• Закарпатська область – 7600 випадків; 263 людини померли, 3334 одужали;

• Запорізька область – 1627 випадків; з них 25 летальних; 918 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 9348 випадків; 219 осіб померли, 3400 одужали;

• Кіровоградська область – 816 випадків; з них 46 летальних; 695 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 13 546 випадків; 213 осіб померли, 4382 одужали;

• Київська область – 5755 випадків; 97 осіб померли, 3652 одужали;

• Львівська область – 14 703 випадки; 402 людини померли, 4449 одужали;

• Луганська область – 320 випадків; в тому числі 3 летальних; 190 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 1284 випадки; з них 29 летальних; 590 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 7494 випадки; 108 осіб померли, 1787 одужали;

• Полтавська область – 808 випадків; в тому числі 20 летальних; 512 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 9269 випадків; 131 людина померла, 6617 одужали;

• Сумська область – 1532 випадки; 24 людини померли, 695 одужали;

• Тернопільська область – 6194 випадки; з них 72 летальних; 3088 пацієнтів одужали;

• Харківська область – 9338 випадків; 207 осіб померли, 3270 одужали;

• Херсонська область – 400 випадків; в тому числі 12 летальних; 269 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 2519 випадків; 46 осіб померли, 1372 одужали;

• Чернівецька область – 10 420 випадків; 284 людини померли, 6273 одужали;

• Черкаська область – 1594 випадки; 38 людей померли, 986 одужали;

• Чернігівська область – 1941 випадок; в тому числі 22 летальних; 586 пацієнтів одужали.