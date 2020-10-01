Станом на 1 жовтня в Україні другий день поспіль було зафіксовано понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 4069 осіб, що є рекордним показником з початку спалаху в нашій країні. З них 250 дітей і 288 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (450), Києві (377), Дніпропетровській області (266), Одеській області (260), Тернопільській області (253), Львівській області (240), Сумській області (212), Житомирській області (165), Чернівецькій області (159), Рівненській області (143), Черкаській області (143), Київській області (140), Івано-Франківській області (137), Волинській області (135).

За добу померли 64 людини. В цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 4193 людини. При цьому одужали за добу 2083 пацієнта. В цілому коронавірус в Україні подолали 94 443 пацієнта.

Всього за час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 213 028 осіб (з них 13 970 дітей і 15 538 медиків).

За добу було проведено 53 022 тестування на коронавірус (з них 30 167 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

Всього проведено 2 млн 308 тис. 415 ПЛР-тестувань.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 6308 випадків; 116 осіб померли, 4041 одужала;

• Волинська область – 8194 випадки; 170 осіб померли, 5253 одужали;

• Дніпропетровська область – 6088 випадків; 114 осіб померли, 3221 одужала;

• Донецька область – 3557 випадків; з них 56 летальних; 1117 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 6088 випадків; 111 людей померли, 3433 одужали;

• Закарпатська область – 9918 випадків; 308 осіб померли, 4798 одужали;

• Запорізька область – 4128 випадків; в тому числі 64 летальних; 1429 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 13 837 випадків; 318 осіб померли, 6536 одужали;

• Кіровоградська область – 1127 випадків; з них 57 летальних; 877 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 23 155 випадків; 391 людина померла, 6941 одужала;

• Київська область – 9279 випадків; 178 осіб померли, 5639 одужали;

• Львівська область – 20 590 випадків; 565 осіб померли, 7387 одужали;

• Луганська область – 1091 випадок; з них 14 летальних; 576 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 3270 випадків; в тому числі 77 летальних; 1086 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 13 789 випадків; 208 осіб померли, 2550 одужали;

• Полтавська область – 2345 випадків; в тому числі 42 летальних; 1072 пацієнта одужали;

• Рівненська область – 12 554 випадки; 167 осіб померли, 10 064 одужали;

• Сумська область – 4435 випадків; з них 75 летальних; 1798 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 13 767 випадків; 170 осіб померли, 8183 одужали;

• Харківська область – 19 128 випадків; 354 людини померли, 4363 одужали;

• Херсонська область – 1168 випадків; в тому числі 26 летальних; 616 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 6188 випадків; 120 осіб померли, 2645 одужали;

• Чернівецька область – 14 605 випадків; 364 людини померли, 8115 одужали;

• Черкаська область – 4165 випадків; з них 57 летальних; 1740 пацієнтів одужали;

• Чернігівська область – 4254 випадки; 71 людина померла, 963 одужали.