Станом на 10 березня в Україні підтверджено понад 6,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Одужало за добу менше людей, ніж заразилося.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 6377 людей: зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 1904 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Протягом доби померли 219 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 27 423 людини. Одужали за добу 5687 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 204 тис. 916 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 416 438 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 64 126 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 188 тис. 346 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 644 випадки за добу; всього виявлено 143 161 випадок – 2809 людей померли, 96 686 одужали;

• Вінницька область – 575 випадків за добу; всього зафіксовано 42 797 випадків – 744 пацієнта померли, 29 034 одужали;

• Волинська область – 125 випадків за добу; всього підтверджено 41 530 випадків – 659 людей померли, 37 871 одужали;

• Дніпропетровська область – 226 випадків за добу; за весь час діагностовано 76 615 випадків – 2040 людей померли, 69 317 одужали;

• Донецька область – 118 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 48 955 випадків – 1094 пацієнта померли, 44 901 одужав;

• Житомирська область – 141 випадок за добу; всього виявлено 55 827 випадків – 906 людей померли, 45 616 вилікувалися;

• Закарпатська область – 399 випадків за добу; всього зафіксовано 44 908 випадків – 1032 пацієнта померли, 32 916 одужали;

• Запорізька область – 218 випадків за добу; всього підтверджено 70 969 випадків – 1221 пацієнт помер, 66 068 одужали;

• Івано-Франківська область – 502 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 70 423 випадки – 1308 людей померли, 51 611 вилікувалися;

• Київська область – 320 випадків за добу; за весь час виявлено 79 462 випадки – 1301 пацієнт помер, 70 784 одужали;

• Кіровоградська область – 31 випадок за добу; всього зафіксовано 11 037 випадків – 392 пацієнта померли, 8255 одужали;

• Луганська область – 74 випадки за добу; всього підтверджено 15 320 випадків – 479 людей померли, 14 194 одужали;

• Львівська область – 523 випадки за добу; за весь час зафіксовано 83 734 випадки – 2340 людей померли, 71 803 вилікувалися;

• Миколаївська область – 229 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 44 269 випадків – 828 людей померли, 38 688 одужали;

• Одеська область – 586 випадків за добу; всього зафіксовано 89 260 випадків – 1488 людей померли, 80 767 одужали;

• Полтавська область – 153 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 47 412 випадків – 1016 людей померли, 43 155 одужали;

• Рівненська область – 173 випадки за добу; за весь час виявлено 50 257 випадків – 643 пацієнта померли, 47 664 одужали;

• Сумська область – 50 випадків за добу; всього зафіксовано 49 969 випадків – 707 людей померли, 46 741 одужали;

• Тернопільська область – 148 випадків за добу; за весь час підтверджено 44 711 випадків – 632 пацієнта померли, 39 799 вилікувалися;

• Харківська область – 270 випадків за добу; всього діагностовано 87 139 випадків – 1666 людей померли, 78 376 одужали;

• Херсонська область – 6 випадків за добу; всього виявлено 22 016 випадків – 655 людей померли, 20 490 одужали;

• Хмельницька область – 152 випадки за добу; за весь час підтверджено 50 395 випадків – 927 людей померли, 45 764 одужали;

• Черкаська область – 151 випадок за добу; всього зафіксовано 49 876 випадків – 657 людей померли, 46 378 одужали;

• Чернівецька область – 533 випадки за добу; всього виявлено 59 667 випадків – 1107 людей померли, 46 421 одужали;

• Чернігівська область – 30 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 36 729 випадків – 772 пацієнта померли, 31 617 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 9 березня в Україні було щеплено 4362 людини. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 23 480 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 9 березня:

• Вінницька область – 330 щеплень;

• Волинська область – 160 щеплень;

• Дніпропетровська область – 260 щеплень;

• Донецька область – 660 щеплень;

• Житомирська область – 50 щеплень;

• Закарпатська область – 90 щеплень;

• Запорізька область – 60 щеплень;

• Івано-Франківська область – 72 щеплення;

• Київська область – 320 щеплень;

• Кіровоградська область – 140 щеплень;

• Луганська область – 220 щеплень;

• Львівська область – 140 щеплень;

• м. Київ – 100 щеплень;

• Миколаївська область – 70 щеплень;

• Одеська область – 180 щеплень;

• Полтавська область – 230 щеплень;

• Рівненська область – 110 щеплень;

• Сумська область – 80 щеплень;

• Тернопільська область – 180 щеплень;

• Харківська область – 130 щеплень;

• Херсонська область – 150 щеплень;

• Хмельницька область – 110 щеплень;

• Чернівецька область – 40 щеплень;

• Чернігівська область – 90 щеплень.

• Черкаська область – 390 щеплень.

За добу найбільша кількість вакцинацій зафіксована у Донецькій області (660 щеплень). За весь період кампанії з вакцинації найбільшу кількість щеплень зроблено у Донецькій області (3134 щеплення), найменшу – у Сумській області (430 щеплень).