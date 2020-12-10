Станом на 10 грудня в Україні підтверджено понад 13,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 13 371 людина: з них 652 дитини і 580 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Протягом доби померли 266 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 14 470 осіб. Одужали за добу 13 903 пацієнта (що перевищує добову кількість нових хворих). З початку епідемії коронавірус подолали 465 021 пацієнт.

Всього в Україні зафіксовано 858 714 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 67 142 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 41 279, а методом ІФА – 25 863).

За весь час було проведено 4 млн 917 тис. 780 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 86 437 випадків; 1 525 людей померли, 26 847 одужали;

• Вінницька область – 19 206 випадків; 329 людей померли, 11 256 одужали;

• Волинська область – 27 194 випадки; 462 людини померли, 20 023 одужали;

• Дніпропетровська область – 46 891 випадок; 1 096 людей померли, 31 134 одужали;

• Донецька область – 27 678 випадків; 541 пацієнт помер, 18 025 одужали;

• Житомирська область – 32 987 випадків; 554 людини померли, 23 841 одужали;

• Закарпатська область – 25 344 випадки; 570 осіб померли, 16 943 одужали;

• Запорізька область – 39 758 випадків; 372 пацієнта померли, 7956 одужали;

• Івано-Франківська область – 40 007 випадків; 711 людей померли, 15 763 одужали;

• Київська область – 46 211 випадків; 789 людей померли, 18 270 одужали;

• Кіровоградська область – 6744 випадки; 187 пацієнтів померли, 2733 одужали;

• Луганська область – 7436 випадків; 197 осіб померли, 5492 одужали;

• Львівська область – 51 915 випадків; 1 427 людей померли, 35 755 одужали;

• Миколаївська область – 22 621 випадок; 364 людини померли, 10 158 одужали;

• Одеська область – 54 840 випадків; 730 людей померли, 16 767 одужали;

• Полтавська область – 27 772 випадки; 587 осіб померли, 18 016 одужали;

• Рівненська область – 35 034 випадки; 439 осіб померли, 28 855 одужали;

• Сумська область – 34 611 випадків; 442 пацієнта померли, 20 814 одужали;

• Тернопільська область – 30 462 випадки; 416 осіб померли, 24 755 одужали;

• Харківська область – 60 992 випадки; 850 осіб померли, 42 376 одужали;

• Херсонська область – 13 039 випадків; 291 пацієнт помер, 6060 одужали;

• Хмельницька область – 33 426 випадків; 506 осіб померли, 23 636 одужали;

• Черкаська область – 29 449 випадків; 247 осіб померли, 12 485 одужали;

• Чернівецька область – 36 044 випадки; 691 пацієнт помер, 19 607 одужали;

• Чернігівська область – 22 616 випадків; 147 осіб померли, 7454 одужали.