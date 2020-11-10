Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 10 179 осіб: з них дітей – 410, медпрацівників – 445.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Протягом доби помер ще 191 пацієнт. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 8756 осіб.

При цьому одужали за добу 5514 осіб. З початку епідемії коронавірус подолали 214 657 пацієнтів.