Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 10 179 осіб: з них дітей – 410, медпрацівників – 445.
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.
Протягом доби помер ще 191 пацієнт. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 8756 осіб.
При цьому одужали за добу 5514 осіб. З початку епідемії коронавірус подолали 214 657 пацієнтів.
Всього в Україні було зафіксовано 479 197 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 68 962 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
За весь час було проведено 3 691 258 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 45 667 випадків; 894 людини померли, 17 004 одужали;
• Вінницька область – 12 765 випадків; 229 осіб померли, 7390 одужали;
• Волинська область – 16 821 випадок; 323 людини померли, 10 155 одужали;
• Дніпропетровська область – 18 324 випадки; 529 осіб померли, 7625 одужали;
• Донецька область – 14 578 випадків; 206 осіб померли, 4931 одужали;
• Житомирська область – 19 616 випадків; 315 осіб померли, 10 584 одужали;
• Закарпатська область – 17 620 випадків; 433 людини померли, 7792 одужали;
• Запорізька область – 14 693 випадки; 151 людина померла, 2867 одужали;
• Івано-Франківська область – 25 054 випадки; 482 людини померли, 11 419 одужали;
• Київська область – 21 038 випадків; 494 людини померли, 9230 одужали;
• Кіровоградська область – 3204 випадки; 107 осіб померли, 1581 одужали;
• Луганська область – 4643 випадки; 117 осіб померли, 2291 одужали;
• Львівська область – 34 304 випадки; 995 людей померли, 21 679 одужали;
• Миколаївська область – 10 787 випадків; 216 осіб померли, 3280 одужали;
• Одеська область – 29 336 випадків; 426 осіб померли, 7505 одужали;
• Полтавська область – 12 723 випадки; 246 осіб померли, 5650 одужали;
• Рівненська область – 22 622 випадки; 287 осіб померли, 16 757 одужали;
• Сумська область – 15 297 випадків; 236 осіб померли, 5988 одужали;
• Тернопільська область – 22 389 випадків; 297 осіб померли, 17 959 одужали;
• Харківська область – 44 466 випадків; 594 людини померли, 10 890 одужали;
• Херсонська область – 5833 випадки; 111 людей померли, 2345 одужали;
• Хмельницька область – 20 328 випадків; 343 людини померли, 10 078 одужали;
• Черкаська область – 10 919 випадків; 123 людини померли, 6323 одужали;
• Чернівецька область – 25 835 випадків; 513 осіб померли, 11 491 одужали;
• Чернігівська область – 10 335 випадків; 89 осіб померли, 1843 одужали.
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