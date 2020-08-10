Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 10 серпня

Станом на 09:00 10 серпня в Україні зафіксовано 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Зокрема, за минулу добу - 1 008 нових випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Серед підтверджених випадків, які зареєстрували минулої доби, 65 дітей та 42 медпрацівники. Госпіталізовано 202 особи. За останню добу в Україні зафіксовано 25 летальних випадків, одужали 387 пацієнтів.

За добу було здійснено 13 301 тестування, з них 10 083 дослідження — методом ПЛР і 3218 — ІФА.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117) та Чернівецькій (108) областях.

За весь період епідемії в Україні зафіксовано 1 922 летальних випадки, водночас, 44 359 пацієнтів одужало.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2 985 випадків; з них 62 летальних; 2 235 пацієнтів одужали;

Волинська область — 4 327 випадків; 93 людини померло; 3165 одужали;

Дніпропетровська область — 1571 випадок; з них 33 летальних; 1132 пацієнти одужали;

Донецька область — 976 випадків; з них 13 летальних; 744 пацієнти одужали;

Житомирська область — 2154 випадки; 43 людини померло, 1524 одужало;

Закарпатська область — 5 809 випадків; 222 людини померли, 2497 одужали;

Запорізька область — 953 випадків; з них 22 летальних; 652 пацієнти одужали;

Івано-Франківська область — 5797 випадків; 156 осіб померли, 2203 одужали;

Кіровоградська область — 724 випадки; з них 39 летальних; 649 пацієнтів одужали;

Київ — 9564 випадки; 147 осіб померли, 3215 одужали;

Київська область — 4197 випадків; 69 людей померли, 2962 одужали;

Львівська область — 10 981 випадків; 305 людей померли, 2936 одужали;

Луганська область — 155 випадків; з них 1 летальний; 116 пацієнтів одужали;

Миколаївська область — 716 випадків; з них 17 летальних; 483 пацієнти одужали;

Одеська область — 4 230 випадків; з них 71 летальний; 1403 пацієнти одужали;

Полтавська область — 497 випадок; 15 осіб померли, 353 одужала;

Рівненська область — 6923 випадків; 104 людини померли, 5286 одужали;

Сумська область — 699 випадків; з них 9 летальних; 404 пацієнти одужали;

Тернопільська область — 3324 випадки; 41 людина померла, 2092 одужали;

Харківська область — 4901 випадок; 144 людини померли, 2512 одужали;

Херсонська область — 269 випадків; з них 4 летальних; 213 пацієнта одужали;

Хмельницька область — 1368 випадків; з них 29 летальних; 1037 пацієнтів одужали;

Чернівецька область — 6777 випадків; 228 людей померли, 5215 одужали;

Черкаська область — 1036 випадків; 37 людей померли, 770 одужали;

Чернігівська область — 1024 випадки; з них 18 летальних; 564 пацієнтів одужали.