Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 10 серпня

Covid-19 Україна

оновлено 10.08.2020 о 15:03

Всього:

81957(+1008)

Хворіють:

35676(+1008)

Вилікувались:

44359(+387)

Померло:

1922(+25)

15:47 Лукашенко заявив, що Ітернет в Білорусі відключили з-за кордону
15:22 У Білорусі на металургійному заводі розпочався страйк
15:12 Лукашенко назвав «вівцями» учасників протестів у Білорусі
14:55 В Індонезії сталося виверження вулкана Синабунг: фото, відео
14:51 У Києві різко погіршиться погода: очікується злива та шквальний вітер
14:38 Помер музичний продюсер культових рок-груп Мартін Берч
14:36 Ляшко привітав Лукашенка з «заслуженою» перемогою, але після критики видалив пост
14:27 «П*здець»: «Слуга народу» Богуцька прокоментувала вітання Лукашенку від свого колеги
Ексклюзив
13:47 У Києві відбулася акція за екстрадицію Коломойського до США – фото
13:09 Правозахисники заявили про загибель однієї людини в ході протестів в Мінську: в МВС заперечують
12:38 Вибори в Білорусі: у штабі Тихановської не визнали офіційні підсумки голосування
12:03 Путін та Сі Цзіньпін привітали Лукашенка з перемогою на виборах
11:31 У Києві за добу підтвердили 66 нових випадків коронавірусу
11:19 У Чернівецькій області знову фіксують спалах COVID-19
09:33 Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 млн осіб
09:02 Через політику Трампа і податки рекордна кількість людей відмовляється від громадянства США
08:03 Сьогодні в західних і центральних областях очікуються дощі
01:28 Протести в Білорусі: Тихановська звернулася із закликом до силовиків
00:52 «Слуга народу» Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах
00:37 Кордони міліції, сутички і затримання: як в Мінську проходять протести

09 серпня

23:54 Протести в Білорусі: міліція перейшла на сторону людей в двох містах
23:17 У Німеччині дозволять об'єднатися парам, яких розлучив коронавірус
23:16 У Мінську заблокували частину станцій метро
22:52 У Білорусі оновили дані ЦВК: за Лукашенка 81%
22:37 У Білорусі перестали працювати сайти великих ЗМІ

Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 10 серпня

Станом на 09:00 10 серпня в Україні зафіксовано 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Зокрема, за минулу добу - 1 008 нових випадків коронавірусу.

Понеділок, 10 серпня 2020, 15:50

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Серед підтверджених випадків, які зареєстрували минулої доби, 65 дітей та 42 медпрацівники. Госпіталізовано 202 особи. За останню добу в Україні зафіксовано 25 летальних випадків, одужали 387 пацієнтів.

За добу було здійснено 13 301 тестування, з них 10 083 дослідження — методом ПЛР і 3218 — ІФА.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117) та Чернівецькій (108) областях.

За весь період епідемії в Україні зафіксовано 1 922 летальних випадки, водночас, 44 359 пацієнтів одужало.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька область — 2 985 випадків; з них 62 летальних; 2 235 пацієнтів одужали;
  • Волинська область — 4 327 випадків; 93 людини померло; 3165 одужали;
  • Дніпропетровська область — 1571 випадок; з них 33 летальних; 1132 пацієнти одужали;
  • Донецька область — 976 випадків; з них 13 летальних; 744 пацієнти одужали;
  • Житомирська область — 2154 випадки; 43 людини померло, 1524 одужало;
  • Закарпатська область — 5 809 випадків; 222 людини померли, 2497 одужали;
  • Запорізька область — 953 випадків; з них 22 летальних; 652 пацієнти одужали;
  • Івано-Франківська область — 5797 випадків; 156 осіб померли, 2203 одужали;
  • Кіровоградська область — 724 випадки; з них 39 летальних; 649 пацієнтів одужали;
  • Київ — 9564 випадки; 147 осіб померли, 3215 одужали;
  • Київська область — 4197 випадків; 69 людей померли, 2962 одужали;
  • Львівська область — 10 981 випадків; 305 людей померли, 2936 одужали;
  • Луганська область — 155 випадків; з них 1 летальний; 116 пацієнтів одужали;
  • Миколаївська область — 716 випадків; з них 17 летальних; 483 пацієнти одужали;
  • Одеська область — 4 230 випадків; з них 71 летальний; 1403 пацієнти одужали;
  • Полтавська область — 497 випадок; 15 осіб померли, 353 одужала;
  • Рівненська область — 6923 випадків; 104 людини померли, 5286 одужали;
  • Сумська область — 699 випадків; з них 9 летальних; 404 пацієнти одужали;
  • Тернопільська область — 3324 випадки; 41 людина померла, 2092 одужали;
  • Харківська область — 4901 випадок; 144 людини померли, 2512 одужали;
  • Херсонська область — 269 випадків; з них 4 летальних; 213 пацієнта одужали;
  • Хмельницька область — 1368 випадків; з них 29 летальних; 1037 пацієнтів одужали;
  • Чернівецька область — 6777 випадків; 228 людей померли, 5215 одужали;
  • Черкаська область — 1036 випадків; 37 людей померли, 770 одужали;
  • Чернігівська область — 1024 випадки; з них 18 летальних; 564 пацієнтів одужали.

Теги: , Коронавірус, РНБО, карантин, статистика

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись