Covid-19 Україна

оновлено 10.05.2020 о 10:02

Всього:

15232(+522)

Хворіють:

11781(+522)

Вилікувались:

3060

Померло:

391(+15)

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Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 10 травня

Станом на ранок 10 травня в Україні зафіксували 15 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу одужав 151 пацієнт, а 15 - померли.

Неділя, 10 травня 2020, 10:51

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Зокрема, за добу зафіксували 522 випадки хвороби. З початку епідемії в Україні 3 060 пацієнтів вже одужали (151 за останню добу) та 391 — померли (15 за добу).

Найбільше випадків зареєстровано у Чернівецькій області — 2268, у Києві – 1805 та Івано-Франківській області — 1116.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 544 випадки;
  • Волинська область — 470 випадків;
  • Дніпропетровська область — 704 випадки;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 517 випадків;
  • Закарпатська область — 695 випадків;
  • Запорізька область — 328 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1116 випадків;
  • Кіровоградська область — 416 випадків;
  • м. Київ — 1805 випадків;
  • Київська область — 972 випадки;
  • Львівська область — 753 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 221 випадок;
  • Одеська область — 636 випадків;
  • Полтавська область — 246 випадків;
  • Рівненська область — 926 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 999 випадків;
  • Харківська область — 572 випадки;
  • Херсонська область — 159 випадків;
  • Хмельницька область — 175 випадків;
  • Чернівецька область — 2268 випадків;
  • Черкаська область — 341 випадок;
  • Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 травня 2020 року до Центру надійшло 1084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39263 повідомлення про підозру на COVID-19.

Теги: Коронавірус, МОЗ, статистика

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