Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 10 травня

Станом на ранок 10 травня в Україні зафіксували 15 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу одужав 151 пацієнт, а 15 - померли.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Зокрема, за добу зафіксували 522 випадки хвороби. З початку епідемії в Україні 3 060 пацієнтів вже одужали (151 за останню добу) та 391 — померли (15 за добу).

Найбільше випадків зареєстровано у Чернівецькій області — 2268, у Києві – 1805 та Івано-Франківській області — 1116.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 544 випадки;

Волинська область — 470 випадків;

Дніпропетровська область — 704 випадки;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 517 випадків;

Закарпатська область — 695 випадків;

Запорізька область — 328 випадків;

Івано-Франківська область — 1116 випадків;

Кіровоградська область — 416 випадків;

м. Київ — 1805 випадків;

Київська область — 972 випадки;

Львівська область — 753 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 221 випадок;

Одеська область — 636 випадків;

Полтавська область — 246 випадків;

Рівненська область — 926 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 999 випадків;

Харківська область — 572 випадки;

Херсонська область — 159 випадків;

Хмельницька область — 175 випадків;

Чернівецька область — 2268 випадків;

Черкаська область — 341 випадок;

Чернігівська область — 73 випадки.