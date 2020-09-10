Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

10 вересня (станом на 9:00) в Україні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 582 нові випадки. Загалом проведено  1 778 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 1 174 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 606 випадків;
  • Волинська область — 6 092 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 012 випадків;
  • Донецька область — 1 852 випадки;
  • Житомирська область — 3 938 випадків;
  • Закарпатська область — 8 359 випадків;
  • Запорізька область — 2081 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10 802 випадки;
  • Кіровоградська область — 874 випадки;
  • м. Київ — 16 119 випадків;
  • Київська область — 6 554 випадки;
  • Львівська область — 16 452 випадки;
  • Луганська область — 503 випадки;
  • Миколаївська область — 1 766 випадків;
  • Одеська область — 8 874 випадки;
  • Полтавська область — 1 069 випадків;
  • Рівненська область — 10 073 випадки;
  • Сумська область — 2 187 випадків;
  • Тернопільська область — 8 075 випадків;
  • Харківська область — 11 832 випадки;
  • Херсонська область — 558 випадків;
  • Хмельницька область — 3 497 випадків;
  • Чернівецька область — 11 715 випадків;
  • Черкаська область — 2 177 випадків;
  • Чернігівська область — 2 545 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 925 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на COVID-19.