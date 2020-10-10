Минулої доби в Україні зафіксували 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а також рекордну смертність.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Загалом, станом на 9:00 10 жовтня в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали.

Серед тих, що захворіли минулої доби – 311 дітей, а також 203 медичних працівники. Було госпіталізовано 990 людей – це найбільша кількість госпіталізації за весь час епідемії.

Минулої доби одужали 1 920 пацієнтів, а померли – 108, що є рекордним показником смертності від початку епідемії.

Найбільше хворих за добу виявили у Києві (532), Харківській (510), Хмельницькій (402) та Одеській (338) областях.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 466 випадків;

Волинська область — 9 527 випадків;

Дніпропетровська область — 8 580 випадків;

Донецька область — 5 599 випадків;

Житомирська область — 8 024 випадки;

Закарпатська область — 10 761 випадок;

Запорізька область — 5 346 випадків;

Івано-Франківська область — 15 000 випадків;

Кіровоградська область — 1 288 випадків;

м. Київ — 26 995 випадків;

Київська область — 10 892 випадки;

Львівська область — 22 386 випадків;

Луганська область — 1 712 випадків;

Миколаївська область — 4 394 випадки;

Одеська область — 16 445 випадків;

Полтавська область — 4 206 випадків;

Рівненська область — 14 259 випадків;

Сумська область — 6 633 випадки;

Тернопільська область — 15 590 випадків;

Харківська область — 23 852 випадки;

Херсонська область — 1 806 випадків;

Хмельницька область — 8 464 випадки;

Чернівецька область — 16 137 випадків;

Черкаська область — 5 479 випадків;

Чернігівська область — 5 425 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.