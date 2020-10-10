Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Загалом, станом на 9:00 10 жовтня в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали.
Серед тих, що захворіли минулої доби – 311 дітей, а також 203 медичних працівники. Було госпіталізовано 990 людей – це найбільша кількість госпіталізації за весь час епідемії.
Минулої доби одужали 1 920 пацієнтів, а померли – 108, що є рекордним показником смертності від початку епідемії.
Найбільше хворих за добу виявили у Києві (532), Харківській (510), Хмельницькій (402) та Одеській (338) областях.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 466 випадків;
- Волинська область — 9 527 випадків;
- Дніпропетровська область — 8 580 випадків;
- Донецька область — 5 599 випадків;
- Житомирська область — 8 024 випадки;
- Закарпатська область — 10 761 випадок;
- Запорізька область — 5 346 випадків;
- Івано-Франківська область — 15 000 випадків;
- Кіровоградська область — 1 288 випадків;
- м. Київ — 26 995 випадків;
- Київська область — 10 892 випадки;
- Львівська область — 22 386 випадків;
- Луганська область — 1 712 випадків;
- Миколаївська область — 4 394 випадки;
- Одеська область — 16 445 випадків;
- Полтавська область — 4 206 випадків;
- Рівненська область — 14 259 випадків;
- Сумська область — 6 633 випадки;
- Тернопільська область — 15 590 випадків;
- Харківська область — 23 852 випадки;
- Херсонська область — 1 806 випадків;
- Хмельницька область — 8 464 випадки;
- Чернівецька область — 16 137 випадків;
- Черкаська область — 5 479 випадків;
- Чернігівська область — 5 425 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.