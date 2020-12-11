Станом на 11 грудня в Україні підтверджено понад 13,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 13 514 осіб: з них 638 дітей та 690 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях.

Протягом доби померли 285 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 14 755 осіб. Одужали за добу 15 327 пацієнтів (що перевищує добову кількість нових хворих). З початку епідемії коронавірус подолали 480 348 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 872 228 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 60 847 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 39 519, а методом ІФА – 21 328).

За весь час було проведено 4 млн 957 тис. 299 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 88 317 випадків; 1551 пацієнт помер, 27 769 одужали;

• Вінницька область – 19 481 випадок; 331 пацієнт помер, 11 407 одужали;

• Волинська область – 27 537 випадків; 464 людини померли, 20 452 одужали;

• Дніпропетровська область – 47 650 випадків; 1116 осіб померли, 32 223 одужали;

• Донецька область – 28 391 випадок; 568 осіб померли, 18 652 одужали;

• Житомирська область – 33 405 випадків; 558 осіб померли, 24 445 одужали;

• Закарпатська область – 25 693 випадки; 575 осіб померли, 17 676 одужали;

• Запорізька область – 40 653 випадки; 372 пацієнти померли, 8826 одужали;

• Івано-Франківська область – 40 282 випадки; 718 осіб померли, 16 050 одужали;

• Київська область – 46 998 випадків; 805 людей померли, 18 864 одужали;

• Кіровоградська область – 6921 випадок; 194 людини померли, 2790 одужали;

• Луганська область – 7615 випадків; 202 пацієнти померли, 5557 одужали;

• Львівська область – 52 578 випадків; 1 436 людей померли, 36 429 одужали;

• Миколаївська область – 22 980 випадків; 374 людини померли, 10 445 одужали;

• Одеська область – 55 714 випадків; 758 осіб померли, 18 436 одужали;

• Полтавська область – 28 435 випадків; 592 людини померли, 18 357 одужали;

• Рівненська область – 35 452 випадки; 441 пацієнт помер, 29 375 одужали;

• Сумська область – 34 996 випадків; 452 пацієнти померли, 21 892 одужали;

• Тернопільська область – 30 738 випадків; 418 осіб померли, 25 141 одужали;

• Харківська область – 61 424 випадки; 859 осіб померли, 44 140 одужали;

• Херсонська область – 13 401 випадок; 301 пацієнт помер, 6096 одужали;

• Хмельницька область – 33 958 випадків; 514 осіб померли, 24 116 одужали;

• Черкаська область – 30 133 випадки; 254 людини померли, 12 946 одужали;

• Чернівецька область – 36 286 випадків; 696 осіб померли, 20 035 одужали;

• Чернігівська область – 23 190 випадків; 206 осіб померли, 8229 одужали.