В Україні станом на 11 липня підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 25 661 одужав, 1372 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 800 людей: з них 53 дитини та 48 медиків.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Києві – 125, Львівській області – 119, Закарпатській області – 108.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Кіровоградській області.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область– 2081 випадок; з них 36 летальних; 1522 пацієнти одужали;

Волинська область– 2 987 випадків; 72 людини померли, 1585 одужали;

Дніпропетровська область– 1140 випадків; 23 людини померли, 1022 одужали;

Донецька область– 758 випадків; з них 10 летальних; 249 пацієнтів одужали;

Житомирська область– 1521 випадок; 34 людини померли, 1129 одужали;

Закарпатська область– 3842 випадки; 138 людей померли, 1197 одужали;

Запорізька область– 612 випадків; з них 20 летальних; 509 пацієнтів одужали;

Івано-Франківська область– 2971 випадок; 109 осіб померли, 1228 одужали;

місто Київ– 6115 випадків; 124 особи померли, 2058 одужали;

Київська область– 2986 випадків; 57 осіб померли, 1796 одужали;

Кіровоградська область– 670 випадків; з них 33 летальних; 585 пацієнтів одужали;

Луганська область– 93 випадки; 73 пацієнти одужали;

Львівська область– 6882 випадки; 181 особа померла, 1009 одужали;

Миколаївська область– 477 випадків; з них 11 летальних; 369 пацієнтів одужали;

Одеська область– 2141 випадок; 27 осіб померли, 947 одужали;

Полтавська область– 331 випадок; з них 13 летальних; 297 пацієнтів одужали;

Рівненська область– 4520 випадків; 80 осіб померли, 2699 одужали;

Сумська область– 337 випадків; з них 5 летальних; 291 пацієнт одужав;

Тернопільська область– 2217 випадків; 33 людини померли, 1368 одужали;

Харківська область– 2621 випадок; 103 особи померли, 1357 одужали;

Херсонська область– 204 випадки; з них 3 летальних; 186 пацієнтів одужали;

Хмельницька область– 888 випадків; 20 осіб померли, 645 одужали;

Черкаська область– 738 випадків; з них 29 летальних; 589 пацієнтів одужали;

Чернівецька область– 5117 випадків; 197 людей померли, 2669 одужали;

Чернігівська область– 594 випадки; з них 14 летальних; 282 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 11 липня становить 25 810. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (249,8), Львівській (226,7) та Закарпатській (200) областях.

Наразі госпіталізовано 3912 осіб, з них 105 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 034 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 431 пацієнт.

Захворювання було підтверджено у 3802 дітей та 7261 медика, з них 4920 медпрацівників одужали.

38 809 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 12 265 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 786 402 зразки та ІФА 344 929 зразків.