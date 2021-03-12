Станом на 12 березня в Україні підтверджено майже 13 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є найбільшою кількістю від початку року.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 12 946 людей: зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 3 843 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Житомирській (1310), Вінницькій (940) областях, м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Протягом доби померли 230 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 27 915 людей. Одужали за добу 4 630 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 214 тыс. 876 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 438 468 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 100 718 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 282 тис. 107 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 896 випадків за добу; всього виявлено 144 910 випадків – 2857 людей померли, 97 648 одужали;

• Вінницька область – 940 випадків за добу; всього зафіксовано 44 396 випадків – 764 пацієнта померли, 29 708 одужали;

• Волинська область – 272 випадки за добу; всього підтверджено 41 973 випадки – 668 людей померли, 38 309 одужали;

• Дніпропетровська область – 665 випадків за добу; за весь час діагностовано 77 619 випадків – 2074 пацієнта померли, 69 706 одужали;

• Донецька область – 499 випадків за добу; за час епідемії виявлено 49 730 випадків – 1106 людей померли, 45 081 одужали;

• Житомирська область – 1 310 випадків за добу; всього зафіксовано 57 521 випадок – 924 пацієнта померли, 46 000 одужали;

• Закарпатська – 568 випадків за добу; за весь час підтверджено 45 939 випадків – 1067 людей померли, 33 553 одужали;

• Запорізька область – 272 випадки за добу; всього діагностовано 71 490 випадків – 1240 людей померли, 66 453 одужали;

• Івано-Франківська область – 695 випадків за добу; всього зафіксовано 71 651 випадок – 1343 пацієнта померли, 52 360 одужали;

• Київська область – 697 випадків за добу; всього виявлено 80 669 випадків – 1337 людей померли, 71 650 одужали;

• Кіровоградська область – 78 випадків за добу; за весь час діагностовано 11 183 випадки – 403 пацієнта померли, 8362 одужали;

• Луганська область – 111 випадків за добу; всього підтверджено 15 498 випадків – 487 людей померли, 14 292 одужали;

• Львівська область – 704 випадки за добу; всього виявлено 85 038 випадків – 2363 пацієнта померли, 72 400 одужали;

• Миколаївська область – 358 випадків за добу; всього зафіксовано 44 770 випадків – 844 пацієнта померли, 39 107 одужали;

• Одеська область – 757 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 90 605 випадків – 1522 пацієнта померли, 81 018 вилікувалися;

• Полтавська область – 304 випадки за добу; за весь час виявлено 48 074 випадки – 1031 пацієнт помер,43 333 одужали;

• Рівненська область – 269 випадків за добу; всього зафіксовано 50 793 випадки – 648 людей померли, 47 981 одужали;

• Сумська область – 431 випадок за добу; всього підтверджено 50 585 випадків – 719 людей померли, 46 957 одужали;

• Тернопільська область – 566 випадків за добу; всього діагностовано 45 632 випадки – 638 людей померли, 40 219 вилікувалися;

• Харківська область – 688 випадків за добу; за весь час виявлено 88 385 випадків – 1694 пацієнта померли, 78 845 одужали;

• Херсонська область – 87 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 22 147 випадків – 660 людей померли, 20 522 одужали;

• Хмельницька область – 491 випадок за добу; всього підтверджено 51 393 випадки – 946 людей померли, 46 240 вилікувалися;

• Черкаська область – 338 випадків за добу; всього діагностовано 50 468 випадків – 668 людей померли, 46 645 одужали;

• Чернівецька область – 658 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 60 912 випадків – 1129 людей померли, 46 642 вилікувалися;

• Чернігівська область – 292 випадки за добу; всього зафіксовано 37 087 випадків – 783 пацієнта померли, 31 845 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 11 березня в Україні було щеплено 8 859 людей. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 38 237 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 11 березня:

• Вінницька область – 370 щеплень;

• Волинська область – 160 щеплень;

• Дніпропетровська область – 800 щеплень;

• Донецька область – 610 щеплень;

• Житомирська область – 128 щеплень;

• Закарпатська область – 280 щеплень;

• Запорізька область – 320 щеплень;

• Івано-Франківська область – 262 щеплення;

• Київська область – 950 щеплень;

• Кіровоградська область – 320 щеплень;

• Луганська область – 180 щеплень;

• Львівська область – 320 щеплень;

• м. Київ – 230 щеплень;

• Миколаївська область – 250 щеплень;

• Одеська область – 230 щеплень;

• Полтавська область – 510 щеплень;

• Рівненська область – 320 щеплень;

• Сумська область – 389 щеплень;

• Тернопільська область – 560 щеплень;

• Харківська область – 320 щеплень;

• Херсонська область – 400 щеплень;

• Хмельницька область – 280 щеплень;

• Чернівецька область –260 щеплень;

• Чернігівська область – 80 щеплень.

• Черкаська область – 330 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплень була зафіксована у Київській області (950 щеплень). За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень зроблена у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).