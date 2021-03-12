Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 12 946 людей: зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 3 843 людини.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Житомирській (1310), Вінницькій (940) областях, м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Протягом доби померли 230 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 27 915 людей.
Одужали за добу 4 630 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 214 тыс. 876 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 1 438 468 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 100 718 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 282 тис. 107 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 896 випадків за добу; всього виявлено 144 910 випадків – 2857 людей померли, 97 648 одужали;
• Вінницька область – 940 випадків за добу; всього зафіксовано 44 396 випадків – 764 пацієнта померли, 29 708 одужали;
• Волинська область – 272 випадки за добу; всього підтверджено 41 973 випадки – 668 людей померли, 38 309 одужали;
• Дніпропетровська область – 665 випадків за добу; за весь час діагностовано 77 619 випадків – 2074 пацієнта померли, 69 706 одужали;
• Донецька область – 499 випадків за добу; за час епідемії виявлено 49 730 випадків – 1106 людей померли, 45 081 одужали;
• Житомирська область – 1 310 випадків за добу; всього зафіксовано 57 521 випадок – 924 пацієнта померли, 46 000 одужали;
• Закарпатська – 568 випадків за добу; за весь час підтверджено 45 939 випадків – 1067 людей померли, 33 553 одужали;
• Запорізька область – 272 випадки за добу; всього діагностовано 71 490 випадків – 1240 людей померли, 66 453 одужали;
• Івано-Франківська область – 695 випадків за добу; всього зафіксовано 71 651 випадок – 1343 пацієнта померли, 52 360 одужали;
• Київська область – 697 випадків за добу; всього виявлено 80 669 випадків – 1337 людей померли, 71 650 одужали;
• Кіровоградська область – 78 випадків за добу; за весь час діагностовано 11 183 випадки – 403 пацієнта померли, 8362 одужали;
• Луганська область – 111 випадків за добу; всього підтверджено 15 498 випадків – 487 людей померли, 14 292 одужали;
• Львівська область – 704 випадки за добу; всього виявлено 85 038 випадків – 2363 пацієнта померли, 72 400 одужали;
• Миколаївська область – 358 випадків за добу; всього зафіксовано 44 770 випадків – 844 пацієнта померли, 39 107 одужали;
• Одеська область – 757 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 90 605 випадків – 1522 пацієнта померли, 81 018 вилікувалися;
• Полтавська область – 304 випадки за добу; за весь час виявлено 48 074 випадки – 1031 пацієнт помер,43 333 одужали;
• Рівненська область – 269 випадків за добу; всього зафіксовано 50 793 випадки – 648 людей померли, 47 981 одужали;
• Сумська область – 431 випадок за добу; всього підтверджено 50 585 випадків – 719 людей померли, 46 957 одужали;
• Тернопільська область – 566 випадків за добу; всього діагностовано 45 632 випадки – 638 людей померли, 40 219 вилікувалися;
• Харківська область – 688 випадків за добу; за весь час виявлено 88 385 випадків – 1694 пацієнта померли, 78 845 одужали;
• Херсонська область – 87 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 22 147 випадків – 660 людей померли, 20 522 одужали;
• Хмельницька область – 491 випадок за добу; всього підтверджено 51 393 випадки – 946 людей померли, 46 240 вилікувалися;
• Черкаська область – 338 випадків за добу; всього діагностовано 50 468 випадків – 668 людей померли, 46 645 одужали;
• Чернівецька область – 658 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 60 912 випадків – 1129 людей померли, 46 642 вилікувалися;
• Чернігівська область – 292 випадки за добу; всього зафіксовано 37 087 випадків – 783 пацієнта померли, 31 845 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 11 березня в Україні було щеплено 8 859 людей. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 38 237 людей.
Кількість щеплень, проведених у регіонах 11 березня:
• Вінницька область – 370 щеплень;
• Волинська область – 160 щеплень;
• Дніпропетровська область – 800 щеплень;
• Донецька область – 610 щеплень;
• Житомирська область – 128 щеплень;
• Закарпатська область – 280 щеплень;
• Запорізька область – 320 щеплень;
• Івано-Франківська область – 262 щеплення;
• Київська область – 950 щеплень;
• Кіровоградська область – 320 щеплень;
• Луганська область – 180 щеплень;
• Львівська область – 320 щеплень;
• м. Київ – 230 щеплень;
• Миколаївська область – 250 щеплень;
• Одеська область – 230 щеплень;
• Полтавська область – 510 щеплень;
• Рівненська область – 320 щеплень;
• Сумська область – 389 щеплень;
• Тернопільська область – 560 щеплень;
• Харківська область – 320 щеплень;
• Херсонська область – 400 щеплень;
• Хмельницька область – 280 щеплень;
• Чернівецька область –260 щеплень;
• Чернігівська область – 80 щеплень.
• Черкаська область – 330 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплень була зафіксована у Київській області (950 щеплень). За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень зроблена у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).
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