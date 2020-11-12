Станом на 12 листопада в Україні зафіксовано понад 11 тисяч випадків коронавірусу COVID-19, що є рекордним добовим показником з початку епідемії.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 11 057 осіб: з них 428 дітей і 564 медика.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Протягом доби померли 198 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 9145 осіб. Одужали за добу 6235 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 227 694 людини.

Всього в Україні було зафіксовано 500 865 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 77 149 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час було проведено 3 млн 782 тис. 099 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 47 563 випадки; 925 людей померли, 17 979 одужали;

• Вінницька область – 13 153 випадки; 233 людини померли, 7634 одужали;

• Волинська область – 17 610 випадків; 339 людей померли, 10 960 одужали;

• Дніпропетровська область – 19 169 випадків; 554 пацієнти померли, 7940 одужали;

• Донецька область – 15 478 випадків; 236 осіб померли, 5885 одужали;

• Житомирська область – 20 589 випадків; 334 пацієнти померли, 11 396 одужали;

• Закарпатська область – 18 470 випадків; 450 осіб померли, 7966 одужали;

• Запорізька область – 16 084 випадки; 163 людини померли, 2868 одужали;

• Івано-Франківська область – 26 252 випадки; 494 людини померли, 11 675 одужали;

• Київська область – 22 431 випадок; 524 пацієнти померли, 9456 одужали;

• Кіровоградська область – 3422 випадки; 113 осіб померли, 1679 одужали;

• Луганська область – 4822 випадки; 120 осіб померли, 2486 одужали;

• Львівська область – 35 535 випадків; 1023 пацієнти померли, 23 177 одужали;

• Миколаївська область – 11 373 випадки; 229 осіб померли, 3416 одужали;

• Одеська область – 30 704 випадки; 454 людини померли, 7672 одужали;

• Полтавська область – 13 767 випадків; 268 осіб померли, 6002 одужали;

• Рівненська область – 23 585 випадків; 301 людина померла, 17 623 одужали;

• Сумська область – 16 101 випадок; 245 осіб померли, 6355 одужали;

• Тернопільська область – 22 798 випадків; 301 пацієнт помер, 18 388 одужали;

• Харківська область – 45 469 випадків; 616 людей померли, 13 071 одужали;

• Херсонська область – 6272 випадки; 128 осіб померли, 2460 одужали;

• Хмельницька область – 21 392 випадки; 351 пацієнт помер, 10 831 одужали;

• Черкаська область – 11 323 випадки; 130 осіб померли, 6726 одужали;

• Чернівецька область – 26 699 випадків; 525 осіб померли, 11 837 одужали;

• Чернігівська область – 10 804 випадки; 89 осіб померли, 2212 одужали.