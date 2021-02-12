Станом на 12 лютого в Україні підтверджено понад 4,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і в 1,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4773 людей: зокрема, захворіли 326 дітей і 212 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 2000 людей.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (592), Львівській (373) областях, м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Протягом доби померли 116 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 24 174 людини. Одужали за добу 7211 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 106 тис. 155 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 262 867 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 40 899 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 500 тис. 150 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 348 випадків за добу; всього виявлено 131 547 випадків – 2492 пацієнта померли, 84 847 одужали;

• Вінницька область – 307 випадків за добу; всього зафіксовано 29 487 випадків – 561 пацієнт помер, 24 858 одужали;

• Волинська область – 117 випадків за добу; всього підтверджено 37 912 випадків – 600 осіб померли, 35 316 одужали;

• Дніпропетровська область – 297 випадків за добу; за час епідемії виявлено 69 979 випадків – 1898 людей померли, 64 432 одужали;

• Донецька область – 147 випадків за добу; всього виявлено 45 428 випадків – 1008 осіб померли, 42 187 одужали;

• Житомирська область – 185 випадків за добу; за весь час виявлено 46 222 випадки – 777 осіб померли, 42 657 одужали;

• Закарпатська область – 314 випадків за добу; всього зафіксовано 34 318 випадків – 785 осіб померли, 28 890 одужали;

• Запорізька область – 153 випадки за добу; всього підтверджено 67 825 випадків – 959 осіб померли, 63 270 одужали;

• Івано-Франківська область – 592 випадки за добу; за час епідемії виявлено 53 625 випадків – 1032 пацієнта померли, 44 835 одужали;

• Київська область – 246 випадків за добу; всього зафіксовано 71 283 випадки – 1176 осіб померли, 63 875 одужали;

• Кіровоградська область – 12 випадків за добу; за весь час підтверджено 10 076 випадків – 350 осіб померли, 7536 одужали;

• Луганська область – 52 випадки за добу; всього виявлено 14 434 випадки – 428 осіб померли, 12 699 одужали;

• Львівська область – 373 випадки за добу; всього виявлено 73 855 випадків – 2174 людини померли, 65 742 одужали;

• Миколаївська область – 150 випадків за добу; всього підтверджено 40 081 випадок – 734 пацієнта померли, 31 521 одужали;

• Одеська область – 143 випадки за добу; за весь час виявлено 83 042 випадки – 1371 пацієнт помер, 76 062 одужали;

• Полтавська область – 91 випадок за добу; всього зафіксовано 44 421 випадок – 935 осіб померли, 41 104 одужали;

• Рівненська область – 130 випадків за добу; за весь час виявлено 47 106 випадків – 591 пацієнт помер, 44 954 одужали;

• Сумська область – 103 випадки за добу; всього виявлено 46 791 випадок – 639 осіб померли, 44 257 одужали;

• Тернопільська область – 168 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 39 261 випадок – 560 осіб померли, 36 766 одужали;

• Харківська область – 189 випадків за добу; за весь час виявлено 80 012 випадків – 1471 пацієнт помер, 73 290 одужали;

• Херсонська область – 48 випадків за добу; всього зафіксовано 21 219 випадків – 607 осіб померли, 19 320 одужали;

• Хмельницька область – 145 випадків за добу; всього виявлено 45 424 випадки – 824 людини померли, 42 535 одужали;

• Черкаська область – 122 випадки за добу; всього підтверджено 47 004 випадки – 589 осіб померли, 43 174 одужали;

• Чернівецька область – 243 випадки за добу; за весь час виявлено 47 917 випадків – 918 осіб померли, 42 185 одужали;

• Чернігівська область – 98 випадків за добу; всього виявлено 34 598 випадків – 695 осіб померли, 29 843 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.