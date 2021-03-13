Станом на 13 березня в Україні зафіксовано понад 13,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є найбільшим показником від початку року. Одужань за добу – майже втроє менше.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 13 276 осіб: зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 3 967 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Протягом доби померли 243 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 28 158 осіб. Одужали за добу 4 897 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 219 тис. 773 пацієнти.

Всього в Україні було виявлено 1 451 744 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 328 тис. 468 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 049 випадків за добу; всього виявлено 145 959 випадків – 2881 пацієнт помер, 98 028 одужали;

• Вінницька область – 933 випадки за добу; всього зафіксовано 45 329 випадків – 772 пацієнти померли, 29 962 одужали;

• Волинська область – 261 випадок за добу; всього підтверджено 42 234 випадки – 671 пацієнт помер, 38 473 одужали;

• Дніпропетровська область – 693 випадки за добу; за весь час діагностовано 78 312 випадків – 2091 пацієнт помер, 69 984 одужали;

• Донецька область – 464 випадки за добу; за час епідемії виявлено 50 194 випадки – 1107 людей померли, 45 354 вилікувалися;

• Житомирська область – 971 випадок за добу; за весь час зафіксовано 58 492 випадки – 937 людей померли, 46 433 одужали;

• Закарпатська область – 625 випадків за добу; всього підтверджено 46 564 випадки – 1084 людини померли, 33 701 одужали;

• Запорізька область – 345 випадків за добу; всього діагностовано 71 835 випадків – 1248 людей померли, 66 689 одужали;

• Івано-Франківська область – 719 випадків за добу; всього виявлено 72 370 випадків – 1364 людини померли, 52 728 одужали;

• Київська область – 913 випадків за добу; всього зафіксовано 81 582 випадки – 1351 пацієнт помер, 72 088 одужали;

• Кіровоградська область – 84 випадки за добу; всього діагностовано 11 267 випадків – 405 людей померли, 8403 вилікувалися;

• Луганська область – 91 випадок за добу; за час епідемії діагностовано 15 589 випадків – 489 людей померли, 14 331 одужали;

• Львівська область – 879 випадків за добу; за весь час зафіксовано 85 917 випадків – 2377 людей померли, 72 497 одужали;

• Миколаївська область – 378 випадків за добу; всього виявлено 45 148 випадків – 855 людей померли, 39 249 одужали;

• Одеська область – 767 випадків за добу; всього підтверджено 91 372 випадки – 1535 людей померли, 81 030 одужали;

• Полтавська область – 244 випадки за добу; всього діагностовано 48 318 випадків – 1034 пацієнти померли, 43 454 одужали;

• Рівненська область – 380 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 51 173 випадки – 650 людей померли, 48 163 одужали;

• Сумська область – 275 випадків за добу; за весь час зафіксовано 50 860 випадків – 730 людей померли, 47 097 одужали;

• Тернопільська область – 399 випадків за добу; всього виявлено 46 031 випадок – 644 пацієнти померли, 40 495 одужали;

• Харківська область – 837 випадків за добу; всього діагностовано 89 222 випадки – 1708 людей померли, 79 144 одужали;

• Херсонська область – 84 випадки за добу; всього зафіксовано 22 231 випадок – 663 пацієнти померли, 20 565 вилікувалися;

• Хмельницька область – 605 випадків за добу; за час епідемії виявлено 51 998 випадків – 956 людей померли, 46 422 одужали;

• Черкаська область – 313 випадків за добу; всього виявлено 50 781 випадок – 673 пацієнти померли, 46 773 одужали;

• Чернівецька область – 625 випадків за добу; за весь час діагностовано 61 537 випадків – 1143 пацієнти померли, 46 778 одужали;

• Чернігівська область – 342 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 37 429 випадків – 790 людей померли, 31 932 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 12 березня в Україні було щеплено 9 304 людини. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 47 541 людину.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 12 березня:

• Вінницька область – 400 щеплень;

• Волинська область – 310 щеплень;

• Дніпропетровська область – 550 щеплень;

• Донецька область – 540 щеплень;

• Житомирська область – 170 щеплень;

• Закарпатська область – 280 щеплень;

• Запорізька область – 360 щеплень;

• Івано-Франківська область – 374 щеплення;

• Київська область – 690 щеплень;

• Кіровоградська область – 220 щеплень;

• Луганська область – 160 щеплень;

• Львівська область – 330 щеплень;

• м. Київ – 340 щеплень;

• Миколаївська область – 430 щеплень;

• Одеська область – 210 щеплень;

• Полтавська область – 530 щеплень;

• Рівненська область – 280 щеплень;

• Сумська область – 440 щеплень;

• Тернопільська область – 570 щеплень;

• Харківська область – 290 щеплень;

• Херсонська область – 560 щеплень;

• Хмельницька область – 250 щеплень;

• Чернівецька область – 420 щеплень;

• Чернігівська область – 130 щеплень;

• Черкаська область – 470 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплень зафіксована у Київській області (690 щеплень). За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень зроблена у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).