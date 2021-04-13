Станом на 13 квітня в Україні підтверджено понад 11 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на 2,3 тисячі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 11 680 людей. Зокрема, захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 2 334 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 457 людей. За весь час епідемії померли 37 758 людей. Одужали за добу 14 019 пацієнтів (вперше за останній час кількість одужань за добу перевищила показник нових випадків зараження).

За весь час коронавірус подолали 1 млн 430 тис. 234 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 872 тис. 785 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 83 975 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 716 тис. 400 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 503 випадки за добу; всього виявлено 178 609 випадків – 3974 пацієнта померли, 111 821 одужали;

• Вінницька область – 342 випадки за добу; всього зафіксовано 63 341 випадок – 1316 людей померли, 42 041 одужали;

• Волинська область – 329 випадків за добу; всього підтверджено 51 644 випадки – 864 пацієнта померли, 43 262 одужали;

• Дніпропетровська область – 706 випадків за добу; всього діагностовано 105 572 випадки – 2717 людей померли, 80 770 одужали;

• Донецька область – 548 випадків за добу; за час епідемії виявлено 68 170 випадків – 1434 пацієнта померли, 52 791 одужав;

• Житомирська область – 188 випадків за добу; за весь час зафіксовано 78 464 випадки – 1397 людей померли, 57 411 одужали;

• Закарпатська область – 151 випадок за добу; всього підтверджено 57 787 випадків – 1450 людей померли, 46 772 одужали;

• Запорізька область – 577 випадків за добу; за весь час діагностовано 86 063 випадки – 1604 пацієнта померли, 70 861 одужав;

• Івано-Франківська область – 63 випадки за добу; всього виявлено 81 896 випадків – 1850 людей померли, 71 237 одужали;

• Київська область – 818 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 107 539 випадків – 1932 пацієнта померли, 83 994 одужали;

• Кіровоградська область – 84 випадки за добу; за весь час підтверджено 15 199 випадків – 521 пацієнт помер, 9739 одужали;

• Луганська область – 252 випадки за добу; всього діагностовано 19 792 випадки – 590 людей померли, 16 037 одужали;

• Львівська область – 838 випадків за добу; всього виявлено 118 577 випадків – 2898 людей померли, 86 756 одужали;

• Миколаївська область – 355 випадків за добу; всього зафіксовано 56 806 випадків – 1318 людей померли, 45 005 одужали;

• Одеська область – 795 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 121 662 випадки – 2112 пацієнтів померли, 87 362 одужали;

• Полтавська область – 794 випадки за добу; за весь час діагностовано 62 512 випадків – 1312 пацієнтів померли, 51 274 одужали;

• Рівненська область – 422 випадки за добу; всього виявлено 64 163 випадки – 873 пацієнта померли, 54 824 одужали;

• Сумська область – 179 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 65 809 випадків – 935 людей померли, 53 823 одужали;

• Тернопільська область – 365 випадків за добу; за весь час підтверджено 61 022 випадки – 944 пацієнта померли, 49 588 одужали;

• Харківська область – 904 випадки за добу; всього діагностовано 118 663 випадки – 2260 людей померли, 92 345 одужали;

• Херсонська область – 88 випадків за добу; всього виявлено 27 496 випадків – 771 пацієнт помер, 22 232 одужали;

• Хмельницька область – 382 випадки за добу; всього зафіксовано 74 538 випадків – 1361 пацієнт помер, 57 275 одужали;

• Черкаська область – 673 випадки за добу; всього підтверджено 65 687 випадків – 842 пацієнта померли, 53 000 одужали;

• Чернівецька область – 235 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 74 099 випадків – 1515 людей померли, 53 910 одужали;

• Чернігівська область – 89 випадків за добу; за весь час виявлено 47 675 випадків – 968 людей померли, 36 104 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 12 квітня в Україні було щеплено 10 135 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 388 401 людину. З них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 12 квітня:

• м. Київ – 1 500 щеплень;

• Вінницька область – 70 щеплень;

• Волинська область – 170 щеплень;

• Дніпропетровська область – 850 щеплень;

• Донецька область – 480 щеплень;

• Житомирська область – 510 щеплень;

• Закарпатська область – 190 щеплень;

• Запорізька область – 520 щеплень;

• Івано-Франківська область – 435 щеплень;

• Київська область – 290 щеплень;

• Кіровоградська область – 210 щеплень;

• Луганська область – 260 щеплень;

• Львівська область – 1 510 щеплень;

• Миколаївська область – 350 щеплень;

• Одеська область – 430 щеплень;

• Полтавська область – 320 щеплень;

• Рівненська область – 440 щеплень;

• Сумська область – 250 щеплень;

• Тернопільська область – 360 щеплень;

• Харківська область – 200 щеплень;

• Херсонська область – 210 щеплень;

• Хмельницька область – 220 щеплень;

• Черкаська область – 0 щеплень;

• Чернівецька область – 260 щеплень;

• Чернігівська область – 100 щеплень.

Вакцинацію здійснювали 84 мобільні бригади з імунізації та 543 пункти щеплення.

Станом на 12 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 446 213 людей.