Станом на 13 лютого в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже на тисячу більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5182 людей: зокрема, захворіли 330 дітей і 226 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 1889 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Протягом доби померли 111 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 24 285 осіб. Одужали за добу 6144 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 112 тис. 299 осіб.

Всього в Україні було виявлено 1 268 049 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 40 806 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 525 тис. 209 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 320 випадків за добу; всього виявлено 131 867 випадків – 2504 людини померли, 86 719 одужали;

• Вінницька область – 365 випадків за добу; всього зафіксовано 29 852 випадки – 569 осіб померли, 25 085 одужали;

• Волинська область – 112 випадків за добу; всього виявлено 38 024 випадки – 602 пацієнти померли, 35 403 одужали;

• Дніпропетровська область – 173 випадки за добу; за весь час підтверджено 70 152 випадки – 1901 пацієнт помер, 64 522 одужали;

• Донецька область – 140 випадків за добу; за час епідемії виявлено 45 568 випадків – 1012 пацієнтів померли, 42 356 одужали;

• Житомирська область – 234 випадки за добу; всього виявлено 46 456 випадків – 782 пацієнти померли, 42 781 одужали;

• Закарпатська область – 485 випадків за добу; всього зафіксовано 34 803 випадки – 788 людей померли, 28 962 одужали;

• Запорізька область – 136 випадків за добу; всього діагностовано 67 961 випадок – 967 осіб померли, 63 516 одужали;

• Івано-Франківська область – 668 випадків за добу; за весь час виявлено 54 293 випадки – 1039 осіб померли, 45 017 одужали;

• Київська область – 265 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 71 548 випадків – 1180 людей померли, 64 456 одужали;

• Кіровоградська область – 34 випадки за добу; всього виявлено 10 110 випадків – 353 людини померли, 7577 одужали;

• Луганська область – 55 випадків за добу; всього зафіксовано 14 489 випадків – 429 осіб померли, 12 763 одужали;

• Львівська область – 329 випадків за добу; всього підтверджено 74 184 випадки – 2186 осіб померли, 66 091 видужав

• Миколаївська область – 79 випадків за добу; за час епідемії виявлено 40 160 випадків – 742 пацієнти померли, 31 753 одужали;

• Одеська область – 183 випадки за добу; за весь час діагностовано 83 225 випадків – 1375 людей померли, 76 351 одужали;

• Полтавська область – 137 випадків за добу; всього зафіксовано 44 558 випадків – 936 осіб померли, 41 311 одужали;

• Рівненська область – 114 випадків за добу; всього підтверджено 47 220 випадків – 593 людини померли, 45 122 одужали;

• Сумська область – 130 випадків за добу; за весь час виявлено 46 921 випадок – 641 пацієнт помер, 44 294 одужали;

• Тернопільська область – 135 випадків за добу; всього виявлено 39 396 випадків – 562 пацієнти померли, 36 837 одужали;

• Харківська область – 289 випадків за добу; всього зафіксовано 80 301 випадок – 1476 осіб померли, 73 612 одужали;

• Херсонська область – 23 випадки за добу; за весь час діагностовано 21 242 випадки – 610 осіб померли, 19 431 одужали;

• Хмельницька область – 127 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 45 551 випадок – 828 осіб померли, 42 683 одужали;

• Черкаська область – 164 випадки за добу; всього виявлено 47 168 випадків – 589 осіб померли, 43 213 одужали;

• Чернівецька область – 384 випадки за добу; всього виявлено 48 301 випадок – 921 пацієнт помер, 42 379 одужали;

• Чернігівська область – 101 випадок за добу; всього підтверджено 34 699 випадків – 700 осіб померли, 30 065 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.