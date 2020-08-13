Станом на 13 серпня в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1592 людини: з них 88 дітей та 92 медика.

Випадки захворювання зафіксовані в усіх регіонах нашої країни.

Найбільше випадків виявили: в Харківській області (209), у Львівській області (166), Івано-Франківській області (138), Києві (133), Чернівецькій області (130), Одеській області (114), Рівненській області (92).

За добу померли ще 22 людини. Всього з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1992 летальні випадки. Водночас одужали ще 530 пацієнтів. З початку спалаху коронавірус подолали вже 46 тисяч 216 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 86 тисяч 140 осіб (в тому числі 5983 дитини та 9492 медика).

За добу було проведено 36 тисяч 632 тестування на коронавірус: з них 18 тисяч 984 – методом ПЛР, решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії було проведено 1 млн 233 тис. 925 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 3086 випадків; з них 65 летальних; 2346 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 4471 випадок; 96 осіб померли, 3288 одужали;

• Дніпропетровська область – 1630 випадків; 37 осіб померли, 1152 одужали;

• Донецька область – 1027 випадків; з них 13 летальних; 780 осіб одужали;

• Житомирська область – 2266 випадків; 49 осіб померли, 1600 одужали;

• Закарпатська область – 6009 випадків; 230 осіб померли, 2611 одужали;

• Запорізька область – 1010 випадків; з них 23 летальних; 685 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 6177 випадків; 163 людини померли, 2446 одужали;

• Кіровоградська область – 733 випадки; з них 39 летальний; 657 пацієнтів одужали;

• місто Київ – 10 002 випадки; 149 осіб померли, 3278 одужали;

• Київська область – 4377 випадків; 72 пацієнти померли, 3044 одужали;

• Львівська область – 11 474 випадки; 314 осіб померли, 3101 одужала;

• Луганська область – 170 випадків; з них 1 летальний; 120 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 755 випадків; з них 18 летальних; 495 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 4572 випадки; 74 людини померли, 1507 одужали;

• Полтавська область – 516 випадків; з них 15 летальних; 380 осіб одужали;

• Рівненська область – 7206 випадків; 106 осіб померли, 5454 одужали;

• Сумська область – 754 випадки; з них 10 летальних; 435 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 3489 випадків; 44 людини померли, 2277 одужали;

• Харківська область – 5378 випадків; 151 людина померла, 2583 одужали;

• Херсонська область – 286 випадків; з них 5 летальних; 214 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 1468 випадків; 31 пацієнт помер, 1053 одужали;

• Чернівецька область – 7110 випадків; 232 людини померли, 5354 одужали;

• Черкаська область – 1067 випадків; 37 осіб померли, 792 одужали;

• Чернігівська область – 1107 випадків; з них 18 летальних; 564 пацієнти одужали.

Станом на 13 серпня в Україні виявлено 37 тис. 932 активних хворих на COVID-19.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: у Львівській (321,5), Закарпатській (252,9) та Івано-Франківській (261,3) областях.

На стаціонарному лікуванні перебувають 5511 осіб, з них 123 особи підключені до апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Летальність по країні становить 2,3%. Найвищий показник зафіксований у Кіровоградській (5,3%), Черкаській (3,5%) і Закарпатській (3,8%) областях.