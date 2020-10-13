Станом на 13 жовтня в Україні знову підтвердили понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5133 людини: з них 267 дітей, а також 234 медика.

Найбільшу кількість нових випадків за добу виявили: в Харківській області (439), Києві (397), Львівській області (341), Дніпропетровській області (305), Полтавській області (285), Одеській області (277), Донецькій області (262), Тернопільській області (258), Хмельницькій області (219), Київській області (216), Сумській області (205), Івано-Франківській області (201), Житомирській області (197), Чернігівській області (191).

За добу підтверджено ще 107 летальних випадків. Всього з початку епідемії від ускладнень COVID-19 померли 5122 людини. При цьому одужали за добу 2152 пацієнта. З початку спалаху коронавірус в Україні подолали 116 562 пацієнта.

За весь час в Україні було зафіксовано 270 587 випадків COVID-19 (з них захворіли 16 879 дітей, а також 18 156 медиків).

За добу було проведено 51 205 тестувань на коронавірус (з них 28 353 – методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

Всього проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 7726 випадків; 133 людини померли, 4696 одужали;

• Волинська область – 9955 випадків; 207 осіб померли, 5916 одужали;

• Дніпропетровська область – 9272 випадки; 206 осіб померли, 4072 одужали;

• Донецька область – 5961 випадок; в тому числі 66 летальних; 1163 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 8661 випадок; 153 людини померли, 4917 одужали;

• Закарпатська область – 11 042 випадки; 323 людини померли, 5617 одужали;

• Запорізька область – 5762 випадки; в тому числі 88 летальних; 1745 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 15 580 випадків; 364 людини померли, 7799 одужали;

• Кіровоградська область – 1355 випадків; в тому числі 66 летальних; 979 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 28 090 випадків; 497 осіб померли, 9961 одужали;

• Київська область – 11 525 випадків; 244 людини померли, 6796 одужали;

• Львівська область – 23 129 випадків; 637 осіб померли, 8914 одужали;

• Луганська область – 1917 випадків; в тому числі 26 летальних; 733 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 4867 випадків; 107 осіб померли, 1313 одужали;

• Одеська область – 17 047 випадків; 260 осіб померли, 2791 одужали;

• Полтавська область – 4906 випадків; в тому числі 78 летальних; 1588 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 14 868 випадків; 191 людина померла, 11 607 одужали;

• Сумська область – 7485 випадків; 97 осіб померли, 2367 одужали;

• Тернопільська область – 16 250 випадків; 206 осіб померли, 11 237 одужали;

• Харківська область – 25 625 випадків; 419 осіб померли, 5222 одужали;

• Херсонська область – 2024 випадки; в тому числі 38 летальних; 830 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 9230 випадків; 172 людини померли, 3835 одужали;

• Чернівецька область – 16 649 випадків; 393 людини померли, 8913 одужали;

• Черкаська область – 5849 випадків; в тому числі 64 летальних; 2401 пацієнт одужав;

• Чернігівська область – 5812 випадків; 87 осіб померли, 1150 одужали.