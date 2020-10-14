Станом на 14 жовтня в Україні підтвердили майже 5,6 тисяч нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5590 осіб: з них 282 дитини, а також 252 медики.

Найбільшу кількість випадків за добу виявили: в Харківській області (637), Києві (422), Львівській області (345), Дніпропетровській області (342), Одеській області (302), Донецькій області (286), Хмельницькій області (261), Тернопільській області (228), Сумській області (227), Київській області (226), Чернігівській області (226), Житомирській області (200).

За добу зафіксовано 107 летальних випадків. Всього з початку епідемії від ускладнень COVID-19 померли 5229 осіб. При цьому одужали за добу 2137 пацієнтів. З початку спалаху коронавірус в Україні подолали 118 699 пацієнтів.

За весь час в Україні було зафіксовано 276 177 випадків коронавірусу (в тому числі захворіли 17 161 дитина і 18 408 медиків).

За добу було зроблено 63 079 тестувань на коронавірус (з них – 34 166 методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла).

Всього проведено 2 665 154 ПЛР-тестувань.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 7845 випадків; 137 осіб померли, 4785 одужали;

• Волинська область – 10 140 випадків; 211 осіб померли, 6125 одужали;

• Дніпропетровська область – 9614 випадків; 215 осіб померли, 4081 одужали;

• Донецька область – 6247 випадків; в тому числі 66 летальних; 1163 пацієнти одужали;

• Житомирська область – 8861 випадок; 157 осіб померли, 5075 одужали;

• Закарпатська область – 11 169 випадків; 326 осіб померли, 5617 одужали;

• Запорізька область – 5900 випадків; в тому числі 88 летальних; 1767 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 15 765 випадків; 367 осіб померли, 8001 одужали;

• Кіровоградська область – 1396 випадків; в тому числі 66 летальних; 989 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 28 512 випадків; 518 осіб померли, 10 229 одужали;

• Київська область – 11 751 випадок; 252 людини померли, 6867 одужали;

• Львівська область – 23 474 випадки; 649 осіб померли, 8989 одужали;

• Луганська область – 2015 випадків; в тому числі 28 летальних; 737 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 5052 випадки; 109 осіб померли, 1332 одужали;

• Одеська область – 17 349 випадків; 265 осіб померли, 2853 одужали;

• Полтавська область – 5093 випадки; в тому числі 86 летальних; 1695 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 15 026 випадків; 192 людини померли, 11 813 одужали;

• Сумська область – 7712 випадків; 101 людина померла, 2506 одужали;

• Тернопільська область – 16 478 випадків; 209 осіб померли, 11 385 одужали;

• Харківська область – 26 262 випадки; 427 осіб померли, 5279 одужали;

• Херсонська область – 2112 випадків; в тому числі 40 летальних; 862 пацієнти одужали;

• Хмельницька область – 9491 випадок; 172 людини померли, 3965 одужали;

• Чернівецька область – 16 828 випадків; 395 осіб померли, 8987 одужали;

• Черкаська область – 6047 випадків; в тому числі 66 летальних; 2424 пацієнти одужали;

• Чернігівська область – 6038 випадків; 87 осіб померли, 1173 одужали.